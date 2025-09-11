হরতালের কারণে বাগেরহাটের সকল-মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ। আজ বৃহস্পতিবার সকালে শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকা
বাগেরহাটে ৪টি সংসদীয় আসন বহালের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের হরতাল চলছে

প্রতিনিধিবাগেরহাট

বাগেরহাটে চারটি সংসদীয় আসন বহালের দাবিতে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো হরতাল চলছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সড়কে টায়ার ও গাছের গুঁড়ি জ্বালিয়ে, বেঞ্চ ও গাড়ি রেখে সড়ক অবরোধ করেছেন হরতালের সমর্থকেরা। এতে জেলার সঙ্গে অন্যান্য জেলার যোগাযোগ কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে।

বাগেরহাটের সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি হরতালের ডাক দেয়। তাদের দাবি, জেলার অন্তত ১৩৪টি স্থানে স্থানীয় মানুষ সড়ক অবরোধ করে রেখেছেন। এতে আন্তজেলা পরিবহন ও পণ্যবাহী যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ আছে। বন্ধ হয়ে গেছে মোংলা বন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমও। ফলে পানগুছি ও মোংলা নদীতে ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে। ঢাকাগামী ও খুলনা, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর, বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার যান চলাচল বন্ধ আছে।

শত শত পণ্যবাহী ট্রাক সড়কে আটকে আছে। বিশেষ করে বাগেরহাট কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ড, দড়াটানা সেতুর দুই পাশে, ফতেপুর বাজার ও সিএনবি বাজার এলাকায় দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়েছে। এতে বিপাকে পড়েছেন চালক ও ব্যবসায়ীরা। জরুরি প্রয়োজনে সড়ক পার হতে গিয়ে ভোগান্তিতে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। তাঁদের অভিযোগ, রাতে এই দুর্ভোগ আরও বেড়ে যায়।

হরতালে জেলার সব বাজার ও দোকানপাট বন্ধ। রিকশা-ভ্যানের মতো ছোট যানবাহন চলাচলেও বাধা দেওয়া হচ্ছে। এতে কর্মজীবী থেকে ব্যবসায়ী, সবাই আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যবসায়ী বলেন, হরতালের কারণে দোকান বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা।

জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সম্মিলিত কমিটির কো-কনভেনার এম এ সালাম বলেন, ‘দুর্ভোগ আমাদেরও কাম্য নয়। নির্বাচন কমিশনের খামখেয়ালি সিদ্ধান্তের কারণেই মানুষের কষ্ট বাড়ছে। তবে এটি জেলার প্রতিটি মানুষের দাবি। সবাই মিলেই আমরা আন্দোলন করছি।’

আসন কমানোর প্রতিবাদে জেলার সব রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি জানিয়েছে, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে আরও বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

১৯৬৯ সাল থেকে বাগেরহাটে চারটি সংসদীয় আসনে নির্বাচন হয়ে আসছিল। দীর্ঘ সময় ধরে এই কাঠামো বজায় ছিল। তখনকার সীমানা ছিল—বাগেরহাট-১ (ফকিরহাট-মোল্লাহাট-চিতলমারী), বাগেরহাট-২ (বাগেরহাট সদর-কচুয়া), বাগেরহাট-৩ (রামপাল-মোংলা) ও বাগেরহাট-৪ (মোরেলগঞ্জ-শরণখোলা)।

ইসির চূড়ান্ত সীমানার গেজেট অনুযায়ী বর্তমান আসনের সীমানা—বাগেরহাট-১ (বাগেরহাট সদর-চিতলমারী-মোল্লাহাট), বাগেরহাট-২ (ফকিরহাট-রামপাল-মোংলা) ও বাগেরহাট-৩ (কচুয়া-মোরেলগঞ্জ-শরণখোলা)।

