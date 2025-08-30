শেরপুরে শাপলা তুলতে গিয়ে দুই শিশুর মৃত্যু

শেরপুর সদর উপজেলায় শাপলা ফুল তুলতে গিয়ে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার গাজিরখামার চকপাড়া এলাকার বলেশ্বর বিল থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
এ দুজন হলো ওই এলাকার মাসেক আলীর মেয়ে ফাহিমা আক্তার (৯) ও জয়নুদ্দিনের মেয়ে জেমি (৮)।
পুলিশ ও পরিবারসূত্রে জানা যায়, সকালে ফাহিমা ও জেমি বাড়ির পাশে বলেশ্বর বিলে শাপলা তুলতে যায়। দীর্ঘ সময় বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় বিলের মাঝখান থেকে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, শাপলা তুলতে গিয়ে বিলের গভীর পানিতে পড়ে যায় তারা। পানির স্রোত ও গভীরতার কারণে ডুবে মারা যায় দুই শিশু।
এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুবায়দুল আলম বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে আছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।