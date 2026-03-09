সিলেট সদরের কল্লাগ্রামে অবৈধভাবে মাটি কেটে খাল ভরাট করার ঘটনায় উপজেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে জরিমানা করেছেন
সিলেটে খাল ভরাট করে পানিপ্রবাহে বাধা, একজনকে ৬ মাসের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদকসিলেট

সিলেট সদর উপজেলার কল্লাগ্রাম এলাকায় অবৈধভাবে খাল ভরাট করে পানিপ্রবাহে বাধা তৈরি করায় এক ব্যক্তিকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খোশনূর রুবাইয়াতের নেতৃত্বে পরিচালিত এক ভ্রাম্যমাণ আদালত এ সাজা দেন।

আদালত–সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, কল্লাগ্রাম এলাকায় আবদুল হান্নান নামের এক ব্যক্তি অবৈধভাবে কৃষিজমির উপরিভাগের মাটি কেটে পাশের হৈরখাল ভরাট করছিলেন। ফলে কৃষিজমির উর্বরতা নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ে। এ ছাড়া খাল ভরাটের কারণে জলপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়ে স্থানীয় পরিবেশ ও পানিনিষ্কাশনব্যবস্থার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে।

একই সূত্রের তথ্যানুযায়ী, অভিযুক্ত ব্যক্তি পাশের মালিকানাধীন জমির সীমানা পিলার অপসারণ করেছেন। ঘটনাস্থলে জমির কাগজপত্র যাচাই–বাছাই করে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে ওই স্থানে কোনো বৈধ মালিকানা ও মাটি ভরাট কিংবা মাটি কাটার কোনো অনুমতিপত্র পাওয়া যায়নি। এরপরই আবদুল হান্নানকে কারাদণ্ড ও জরিমানা করা হয়। অর্থদণ্ড অনাদায়ে তাঁকে আরও তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

ভ্রাম্যামাণ আদালত পরিচালনার সময় দুটি ড্রেজারও জব্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি সিলেট সিটি করপোরেশন ও একটি সিলেট সদর উপজেলা পরিষদের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এ সময় উপজেলা সহকারী কমিশনার সরকার মামুনুর রশীদসহ (ভূমি) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

ইউএনও খোশনূর রুবাইয়াৎ জানান, খালটি ভরাটের কারণে ২০০ একরের মতো কৃষিজমিতে বোরো আবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। অভিযান শেষে সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষকে দ্রুত খালটি আবার খননের নির্দেশনা দেওয়া হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ, কৃষিজমি রক্ষা ও প্রাকৃতিক জলপ্রবাহ স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অবৈধ কাজের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

