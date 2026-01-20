মাগুরায় গণফোরাম প্রার্থীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণ

মাগুরা সদর উপজেলার হাজীপুর ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামে মাগুরা-১ আসনে গণফোরামের সংসদ সদস্য প্রার্থী মিজানুর রহমানের বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় তিনি মাগুরা সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। মিজানুর গণফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।
জিডিতে উল্লেখ করেছেন, গতকাল সোমবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে অজ্ঞাতনামা একদল দুর্বৃত্ত তাঁর গ্রামের বাড়ির ঘরের দেয়াল ও বারান্দায় ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এবং অগ্নিসংযোগ করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে দ্রুত পালিয়ে যায়। বিকট শব্দ ও আগুনের কুণ্ডলী দেখে আশপাশের লোকজন জড়ো হন। পরে তাঁর ছোট ভাই ৯৯৯ নম্বরে ফোন করলে হাজীপুর পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।
পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করে পানিতে নিষ্ক্রিয় করে আলামত হিসেবে জব্দ করে বলে জিডিতে উল্লেখ করা হয়েছে। মিজানুর রহমান দাবি করেন, তিনি নিয়মিত বিভিন্ন টেলিভিশন টক-শোতে সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে থাকেন। এ কারণে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা তাঁকে ভয়ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশে এ ধরনের নাশকতা চালিয়ে থাকতে পারে।
জিডিতে মিজানুর রহমান জানান, বর্তমানে পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এবং যেকোনো সময় জীবননাশের আশঙ্কা করছে।
এ বিষয়ে মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আশিকুর রহমান বলেন, ৯৯৯-এ খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। সদর থানার পুলিশ সেখান থেকে একটি অবিস্ফোরিত ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধার করে। ঘরের বারান্দায় ককটেলসদৃশ বস্তু বিস্ফোরণের আলামত পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় সদর থানায় অভিযোগ দিয়েছেন মিজানুর রহমান। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।