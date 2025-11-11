‘স্থানীয়’ প্রার্থীর দাবিতে বিএনপির দুই নেতার সমর্থকদের বিক্ষোভ, আরিফুল হকও মাঠে আছেন

সিলেট-৪ (গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ ও জৈন্তাপুর) আসনে জেলা বিএনপির উপদেষ্টা হেলাল উদ্দিন আহমদকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে এবার মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিএনপির একাংশ।
গতকাল সোমবার সন্ধ্যা পৌনে সাতটায় সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার তোয়াকুল ইউনিয়নের তোয়াকুল বাজারে ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের ব্যানারে এ কর্মসূচি হয়। এ সময় ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি উমর আলী, ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মিজানুর রহমান, ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা জুয়েল আহমদ, শ্রমিক দলের নেতা শাহীনূর আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
৩ নভেম্বর বিএনপি আগামী সংসদ নির্বাচনে দলের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে। এতে সিলেট-১, সিলেট-২, সিলেট-৩ ও সিলেট-৬ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়। তবে তখন সিলেট-৪ ও সিলেট-৫ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি।
স্থানীয় বিএনপির একটি সূত্র জানায়, সিলেট-১ আসনে মনোনয়নবঞ্চিত হয়ে আশাহত হন দলের চেয়ারপাসনের উপদেষ্টা ও সিলেট সিটি করপোরেশনের দুবারের সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। এ অবস্থায় তাঁকে দলের উচ্চপর্যায় থেকে ঢাকায় জরুরি তলব করা হয়। পরে গত বুধবার দলের চেয়ারপারসনের সঙ্গে আরিফুলের এক বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে আরিফুল জানান, দলের চেয়ারপারসন তাঁকে সিলেট-৪ আসনে নির্বাচন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। শিগগির এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হবে।
পরে গত শুক্রবার থেকে আরিফুল হক সিলেট-৪ আসনে এসে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা শুরু করেন। এ বিষয়ে বিএনপির একাংশের মধ্যে ‘অসন্তোষ’ ছড়ায়। এ অবস্থায় পরদিন শনিবার থেকে বিএনপির একটা অংশ জেলা বিএনপির উপদেষ্টা ও গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদের দুবারের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল হাকিম চৌধুরীকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে মশালমিছিলসহ নানা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন শুরু করে।
গতকাল সন্ধ্যায় হেলাল উদ্দিন আহমদের সমর্থনে বের করা মিছিল থেকে অংশগ্রহণকারীরা সিলেট-৪ আসনে হেলাল উদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে স্লোগান দেন। এ সময় তাঁরা ‘মানি না মানব না, হেলাল ছাড়া বুঝি না’, ‘ধানের শীষে লোকাল চাই, লোকাল মোদের হেলাল ভাই’, ‘লোকাল না বাহিরা, লোকাল লোকাল’-সহ নানা ধরনের স্লোগান দেন।
যোগাযোগ করলে হেলাল উদ্দিন আহমদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন স্থানে আমাকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে বিএনপির নেতা, কর্মী ও সমর্থকেরা মিছিল–সমাবেশ করছেন, এমনটা শুনেছি। তবে দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। দল যা বলবে, তা–ই আমরা মেনে নেব। দল যেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রার্থী নির্বাচন করেন, এ অনুরোধ রইল।’
এদিকে গত কয়েক দিনের ধারাবাহিকতায় গতকালও সন্ধ্যায় বিএনপি নেতা আবদুল হাকিম চৌধুরীকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে গোয়াইনঘাট উপজেলায় সভা–সমাবেশ হয়েছে। সন্ধ্যা ছয়টায় উপজেলার ফতেপুর বাজারে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফার সমর্থনে এ কর্মসূচি হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সিলেট-৪ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী আবদুল হাকিম চৌধুরী।
ফতেপুর ইউনিয়ন বিএনপির জ্যেষ্ঠ সভাপতি ইসলাম উদ্দিনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাহবুব আলম, সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক জয়নাল আবেদীন ও উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক শাহজাহান সিদ্দিক। সভা সঞ্চালনা করেন ফতেপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এখলাছুর রহমান।
এদিকে গত শুক্রবার থেকে সিলেট-৪ আসনের বিভিন্ন এলাকায় সভা ও সমাবেশে যোগ দিচ্ছেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আরিফুল হক চৌধুরী। গতকাল আরিফুল হক চৌধুরী দিনভর গোয়াইনঘাট উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ভোটারদের কাছে গিয়ে দোয়া চান। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি সমাবেশেও তিনি যোগ দেন। সকালে তিনি উপজেলার জলুরমুখ গ্রামে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় তিনি বক্তব্যে বলেন, সিলেট-৪ আসনের সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো তাঁর জানা। তাঁকে নির্বাচিত করলে তিনি দ্রুততার সঙ্গে এলাকার যাবতীয় সমস্যা সমাধান করে নির্বাচনী এলাকার তিনটি উপজেলারই আমূল পরিবর্তন করবেন।
স্থানীয় বিএনপির সূত্রে জানা গেছে, আরিফুল, হাকিম ও হেলাল ছাড়াও সিলেট-৪ আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ সিদ্দিকী, সাবেক সংসদ সদস্য দিলদার হোসেন সেলিমের স্ত্রী জেবুন্নাহার সেলিম, মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বদরুজ্জামান সেলিম, কেন্দ্রীয় বিএনপির সাবেক সহস্বেচ্ছাসেবক-বিষয়ক সম্পাদক সামসুজ্জামান মনোনয়নপ্রত্যাশী।
এখানে জামায়াতের প্রার্থী হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে মাঠে কাজ করছেন দলটির জেলা কমিটির সেক্রেটারি জয়নাল আবেদীন।