ফ্রিতে ইন্টারনেট সংযোগ না দেওয়ায় যুবককে পিটিয়ে জখম করলেন পুলিশের এসআই

প্রতিনিধিখাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলায় ফ্রিতে ইন্টারনেট সংযোগ না দেওয়ায় এক যুবককে পিটিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের এক উপপরিদর্শকের (এসআই) বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার মেরুং পুলিশ ফাঁড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

জখম হওয়া যুবক ইসমাইল হোসেন (২৭) স্থানীয় একটি কেব্‌ল ইন্টারনেট সংযোগ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী। এ ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ লোকজন ফাঁড়ির সামনে অবস্থান নেন। পরে দীঘিনালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকারিয়া গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ইসমাইলের অভিযোগ, তিন দিন আগে ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক নাজমুল হাসান তাঁর কাছে বিনা মূল্যে ইন্টারনেট সংযোগ চান। তিনি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করার কথা জানিয়ে চলে যান। আজ বিকেলে ফাঁড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় প্রথমে মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগ আনা হয় এবং পরে উপপরিদর্শক নাজমুল হাসান তাঁকে বেধড়ক পেটান। এতে তাঁর দুই হাতে গুরুতর জখম হয়।

মারধরের ব্যাপারে জানতে চাইলে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন উপপরিদর্শক নাজমুল হাসান। তিনি এ নিয়ে বেশি কিছু বলতে রাজি হননি।

খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় যুবককে পিটিয়ে জখম করার খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় লোকজন পুলিশ ফাঁড়ির সামনে অবস্থান নেন

এ বিষয়ে দীঘিনালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকারিয়া বলেন, ‘অভিযুক্ত উপপরিদর্শক নাজমুল হাসান আমার কাছে দোষ স্বীকার করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আহত ইসমাইলের চিকিৎসার দায়িত্বও পুলিশ নিয়েছে। বিষয়টি পুলিশ সুপারকে জানানো হয়েছে।’

