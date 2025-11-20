কোটালীপাড়ায় ভাঙা জিনিসপত্র কুড়াতে গিয়ে ককটেল বিস্ফোরণে নারী আহত

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার রাধাগঞ্জ এলাকায় ভাঙা জিনিসপত্র কুড়াতে গিয়ে ককটেল বিস্ফোরণে এক নারী আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই এলাকার একটি রেস্তোরাঁর পাশে এ ঘটনা ঘটে।
আহত ওই নারীর নাম লালমোন নেছা (৫৫)। তিনি কোটালীপাড়া উপজেলার চৌরখুলি গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা ভাঙা জিনিসপত্র নিয়ে রাধাগঞ্জের কুঁড়েঘর রেস্টুরেন্টের কাছাকাছি বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন লালমোন। বিকেলে ভাঙারির স্তূপে থাকা গোলাকৃতির একটি বস্তু হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতেই হঠাৎ তা বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণে তাঁর বাঁ হাতের দুটি আঙুল ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়।
ওই রেস্তোরাঁর মালিক হৃদয় ফকির জানান, হোটেল থেকে কিছুদূরে ওই নারী ভাঙা জিনিসপত্র কুড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে বাইরে এসে দেখেন, তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। পরে দ্রুত তাঁকে কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।
কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আবির আহম্মেদ জানান, ওই নারীর দুটি আঙুলসহ হাতে বেশ ক্ষত আছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
কোটালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খন্দকার হাফিজুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। কীভাবে ওই বিস্ফোরক সেখানে এল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’