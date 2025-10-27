চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক প্রদীপ কারাগারে

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হামলার অভিযোগের মামলায় চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক প্রদীপ দাশকে (৬৫) কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। সোমবার বিকেলে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
এর আগে রোববার দিবাগত রাত তিনটার দিকে চট্টগ্রাম নগরের মেহেদীবাগ এলাকা থেকে প্রদীপ দাশকে গ্রেপ্তার করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। পরে তাঁকে চকবাজার থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
চকবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম আজ রাতে প্রথম আলোকে বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হামলার একটি মামলায় সোমবার বিকেলে আওয়ামী লীগ নেতা প্রদীপ দাশকে আদালতে হাজির করা হয়। আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠিয়ে দেন।