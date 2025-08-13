পাথর উত্তোলন ঠেকাতে পাঁচ সিদ্ধান্ত, দোষীদের করা হবে গ্রেপ্তার

সিলেটের পাথর কোয়ারি ও পর্যটনকেন্দ্র থেকে পাথর উত্তোলন ঠেকাতে পাঁচটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন। এর মধ্যে আছে তল্লাশিচৌকি স্থাপনের পাশাপাশি পাথর লুটে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের সিদ্ধান্ত।
আজ বুধবার সন্ধ্যা সোয়া সাতটা থেকে রাত পৌনে নয়টা পর্যন্ত বৈঠক চলে। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদের সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে এই বৈঠক হয়। এতে স্থানীয় প্রশাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশ, র্যাব, বিজিবি, গোয়েন্দা বাহিনীসহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠক থেকে সর্বসম্মতিতে পাঁচটি সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্তগুলো হলো, জাফলং ইসিএ এলাকা ও সাদাপাথর এলাকায় ২৪ ঘণ্টা যৌথ বাহিনী দায়িত্ব পালন করবে; গোয়াইনঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় পুলিশের তল্লাশিচৌকিতে যৌথ বাহিনী সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করবে; পাথর ভাঙার অবৈধ যন্ত্রের বিদ্যুৎ-বিচ্ছিন্নসহ বন্ধ করার জন্য প্রশাসনের অভিযান চলবে; পাথর চুরির সঙ্গে জড়িত সবাইকে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার ও আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে; চুরি হওয়া পাথর উদ্ধার করে আগের অবস্থানে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।
যোগাযোগ করা হলে সিলেটের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ রাত ১০টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, জেলা প্রশাসন পাথর লুটপাট ঠেকাতে নিয়মিত অভিযান করেছে। এরপরও পাথর লুট হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বৈঠকে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসব সিদ্ধান্ত এখন থেকেই কার্যকর করা হবে। দ্রুতই এর ফল দেখা যাবে। যেকোনো মূল্যে ‘পাথরখেকো’ চক্রের অপতৎপরতা ঠেকানো হবে।
এর আগে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে কোয়ারি থেকে পাথর ও বালু উত্তোলন বন্ধে নির্দেশনা দেয় সরকার। স্থানীয় সূত্র বলছে, এর পর থেকে স্থানীয় কিছু আওয়ামী লীগ নেতার পৃষ্ঠপোষকতায় রাতের আঁধারে অবৈধভাবে পাথর ও বালু উত্তোলন চলত। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সিলেটের সব কটি কোয়ারির নিয়ন্ত্রণ নেন বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতারা। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েক হাজার পাথরশ্রমিক প্রকাশ্যে পাথর উত্তোলন শুরু করে।
অবাধে লুটপাটের কারণে কোম্পানীগঞ্জের শাহ আরেফিন টিলা, ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারি, সংরক্ষিত বাঙ্কার এলাকা এবং গোয়াইনঘাটের জাফলং এলাকা অনেকটাই পাথরশূন্য হয়ে পড়ে। সর্বশেষ গত চার মাস ধরে সাদাপাথর এলাকায় পাথর উত্তোলন শুরু হয়। গত এক সপ্তাহে চরম লুটপাটের কারণে সাদাপাথর এলাকা প্রায় পাথরশূন্য হয়ে পড়ে।