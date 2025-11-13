ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগ নেতা নাসের শাহরিয়ার জাহেদীর বাড়িতে ঢুকে মোটরসাইকেল, চেয়ার ভাঙচুর করেন হামলাকারীরা। তবে মূল ভবনে ঢুকতে পারেননি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়
ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগ নেতা নাসের শাহরিয়ার জাহেদীর বাড়িতে ঢুকে মোটরসাইকেল, চেয়ার ভাঙচুর করেন হামলাকারীরা। তবে মূল ভবনে ঢুকতে পারেননি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়
ঝিনাইদহে বাফুফের সহসভাপতি ও আওয়ামী লীগ নেতা নাসের শাহরিয়ার জাহেদীর বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদকঝিনাইদহ

ঝিনাইদহ-২ (সদর-হরিণাকুণ্ডু) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি নাসের শাহরিয়ার জাহেদীর ঝিনাইদহের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে শহরের বঙ্গবন্ধু সড়কে ১০ থেকে ১২ জন ব্যক্তি এ হামলা চালান।

বাড়ির নিরাপত্তা প্রহরী ফেরদৌস হাসান বলেন, মাগরিবের আজানের সময় ১০ থেকে ১২ জন লোক হঠাৎ বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেন। দুজন ভেতরে ঢুকে তিনটি মোটরসাইকেল, চেয়ার ও সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুর করেন এবং তাঁকে মারধর করেন। বাড়ির মধ্যে আরেকটি ফটক ভেতর থেকে তালা লাগানো থাকায় তাঁরা মূল ভবনে প্রবেশ করতে পারেননি।

নাসের শাহরিয়ার জাহেদী পরিচালিত জাহেদী ফাউন্ডেশনের সমন্বয়কারী তবিবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, ‘মণ্ডল (নাসের শাহরিয়ার জাহেদী) সাহেবের পরিবারের সবাই ঢাকায় থাকেন। বাড়িতে তেমন কেউ থাকে না বলে বাড়ির নিরাপত্তাব্যবস্থা বর্তমানে শিথিল রয়েছে। সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ ১০ থেকে ১২ জন দুর্বৃত্ত বাড়িতে প্রবেশ করে ভাঙচুর করে। মণ্ডল সাহেব চিকিৎসার জন্য বর্তমানে দেশের বাইরে আছেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। তাঁদের পক্ষ থেকে এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়নি।’

নাসের শাহরিয়ার জাহেদী বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সহসভাপতি। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে পারেন—কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে এমন খবর প্রচারিত হয়েছে। তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরাও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর প্রার্থী হওয়ার সংবাদ শেয়ার করে ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করছেন।

জেলা আওয়ামী লীগের এই সহসভাপতি গত নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন চেয়ে না পেয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন করে সংসদ সদস্য হন। আসন্ন নির্বাচনে তাঁর অংশগ্রহণকে জুলাই আন্দোলনকারীরা ভালোভাবে নিচ্ছেন না। তাঁরা বিভিন্ন সভা-সেমিনারে নাসের শাহরিয়ার জাহেদীর নির্বাচনে অংশগ্রহণকে প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়ে আসছেন।

