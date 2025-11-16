সাভারে রাতে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে অগ্নিকাণ্ড, তাপে ঘুম ভেঙে গেল চালকের

ঢাকার সাভারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার উলাইল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বাসটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের যাতায়াতে ব্যবহৃত হতো।
বাসের চালক ও সাভার ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতে উলাইল এলাকার ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ইউটার্নে বাসটি দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল। এ সময় চালক বাসের ভেতরে সামনের অংশে কয়েল জ্বালিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। হঠাৎ আগুনের তাপে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। বাসের পেছনের দিকে আগুন দেখতে পেয়ে তিনি দ্রুত সেখান থেকে নেমে আসেন। এরপর পানি দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে আসে। আগুনের তীব্রতা কমে যাওয়ায় একটি ইউনিট আগুন নেভায়।
বাসের চালক মো. সেলিম বলেন, ‘বাসের সামনের দিকে বিছানা করে ঘুমায় ছিলাম। পরে বাসের পেছন দিকে লাগা আগুনের তাপে ঘুম ভেঙে গেলে বাস থেকে নেমে যাই। বালতি দিয়ে পানি এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করি। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।’
মো. সেলিম আরও বলেন, ‘আমি তো ঘুমিয়ে ছিলাম। আগুনের তাপে ঘুম ভেঙে যায়। বাসের সামনের দিকে কয়েল জ্বালানো ছিল। আগুন লেগেছে বাসের পেছনের দিকে।’
সাভার ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার জাহাঙ্গীর আলম প্রথম আলোকে বলেন, রাত সাড়ে ১০টার দিকে বাসে আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। আগুনের তীব্রতা কমে যাওয়ায় একটি ইউনিট দিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। আগুনে বাসের পেছনের দিকের বেশ কিছু আসন পুড়ে গেছে। বাসের ১০ শতাংশ পুড়ে গেছে। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি।