মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে আমীর খসরু বললেন, আজ বড় আনন্দের দিন

চট্টগ্রাম-১১ (বন্দর-পতেঙ্গা) আসনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও দলের মনোনীত প্রার্থী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আজ সোমবার বেলা ১টা ৪০ মিনিটের দিকে আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন চৌধুরীর কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি।
এরপর সাংবাদিকদের আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ‘আজ বাংলাদেশের মানুষের জন্য বড় আনন্দের দিন। বিগত ১৫-১৬ বছর ধরে এ দেশের মানুষ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁরা জীবন দিয়েছেন, খুন হয়েছেন, মিথ্যা মামলার শিকার হয়েছেন। বহু ত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা ভোটাধিকার ফিরে পেয়েছি। মানুষ অধীর আগ্রহে নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছেন।’ তিনি বলেন, ‘আমরা গণতান্ত্রিক কাঠামো ফিরে পাওয়ার দিকে যাচ্ছি। এ আনন্দ সবার।’
জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপিসহ ১০ দলের জোটের বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে আমীর খসরু বলেন, ‘প্রতিটি দল তাদের নিজেদের মতো করে নির্বাচনী কৌশল ঠিক করতে পারে। এটি রাজনৈতিক দলের অধিকার। আমরা জোট গঠনের বিষয়টি স্বাগত জানাই।’
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ১৯৯১ সালে চট্টগ্রাম-৮ (বন্দর-হালিশহর-পতেঙ্গা-কাট্টলি) আসন থেকে উপনির্বাচনে প্রথমবারের মতো বিএনপির মনোনয়নে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০১ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও ২৫ মার্চ ২০০৪ পর্যন্ত মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্ষদ ‘স্থায়ী কমিটি’র সদস্য।
চট্টগ্রামের ১৫টি উপজেলা ও ৩৪টি থানা এলাকা নিয়ে মোট ১৬টি সংসদীয় আসন রয়েছে। এর মধ্যে নগরে ৪টি, উত্তরে ৭টি এবং দক্ষিণে ৫টি আসন। ১১ ডিসেম্বর তফসিল ঘোষণার পর তিনজন রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম বিতরণ শুরু হয়। আজ সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন।