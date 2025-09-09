পুলিশ সদস্যদের ধাক্কা দিয়ে পালাচ্ছিলেন ২০ মামলার আসামি, ধাওয়া দিয়ে গ্রেপ্তার

অন্তত ২০টি মামলা রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। তিনি এলাকায় অবস্থান করছেন—গোপনে এমন সংবাদ পেয়ে গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় তাঁকে ধরতে অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় অভিযানে থাকা পুলিশ সদস্যদের ধাক্কা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন তিনি। তবে তিনি এতে সফল হননি, পুলিশ সদস্যরা ধাওয়া দিয়ে গ্রেপ্তার করেন তাঁকে।
গ্রেপ্তার ওই ব্যক্তির নাম মো. ইউনুছ (৪৫)। তিনি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের সোনাইছড়ি ইউনিয়নের ফুলতলা এলাকার বাসিন্দা। ওই এলাকা থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানায়, ইউনুছ পেশাদার সন্ত্রাসী। তিন বছর আগেও একবার অভিযানে থাকা পুলিশ সদস্যদের আঘাত করে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন।
সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মজিবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ইউনুছ আন্তজেলা ডাকাত দলের সদস্য। তাঁর বিরুদ্ধে ডাকাতি, ধর্ষণ, সরকারি কাজে বাধা দেওয়াসহ নানা অভিযোগে ২০টির মতো মামলা রয়েছে। পুলিশ সদস্যদের ধাক্কা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তবে পুলিশ সদস্যরা ধাওয়া দিয়ে তাঁকে ধরে ফেলেন। আজ মঙ্গলবার তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।