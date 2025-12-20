কুষ্টিয়ায় নির্বাচন কার্যালয়ে আগুন

কুষ্টিয়ায় নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার সকাল পৌনে ৯টার দিকে সদর উপজেলা নির্বাচন কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। জ্যেষ্ঠ জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মাহবুবুর রহমান বলেন, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি জানতে পেরে দ্রুত আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। এতে বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।
নির্বাচন কার্যালয়টি কালেক্টরেট চত্বরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ঠিক পাশেই অবস্থিত।
নির্বাচন কার্যালয়ের নিরাপত্তারক্ষী আবদুর রাজ্জাক সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি তখন দুই তলায় ছিলাম। ধোঁয়া ও আগুনের গন্ধ পেয়ে নিচে নেমে আগুন দেখতে পাই। ভবনের পেছনের জানালা দিয়ে আগুন দেওয়া হয়।’
জেলা নির্বাচন কার্যালয়ের হিসাবরক্ষক মো. আসদুজ্জামান বলেন, যে কক্ষে আগুন দেওয়া হয়েছে, সেটি সদর উপজেলা নির্বাচন কার্যালয়ের ভাণ্ডারকক্ষ। সেখানে ভোটারদের সমস্ত তথ্য সংরক্ষিত থাকে।
খবর পেয়ে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে নির্বাচন কার্যালয়ে যান ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. ইকবাল হোসেন। সকাল ১০টার দিকে তিনি সেখানে দায়িত্বরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে বৈঠক করেন।
কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অবস) ফয়সাল মাহমুদ প্রথম আলোকে বলেন, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে নাশকতার চেষ্টা। তবে বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। সেখানে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। কালেক্টরেট চত্বরের ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে।