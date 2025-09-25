গাজীপুরের কালিয়াকৈরে মাত্র ১৫ টাকা নিয়ে বাগ্বিতণ্ডার জেরে ছুরিকাঘাতে আকবর হোসেন (২৫) নামের এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলার পূর্বচন্দ্রা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ১৪ বছর বয়সী এক কিশোরকে আটক করেছে পুলিশ।
নিহত আকবর হোসেন যশোরের কেশবপুর উপজেলার ভান্ডারখোলা গ্রামের মোবারক মোড়লের ছেলে। তিনি কালিয়াকৈরের পূর্বচন্দ্রা এলাকার অ্যাপেক্স ল্যাঞ্জারির সামনে মিজানুর রহমান নামের এক ব্যক্তির পোলট্রির খাদ্য বিক্রির দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন। এ ঘটনায় আটক কিশোর একই দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করে।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নিহত আকবর ও অভিযুক্ত কিশোর যে দোকানে কাজ করে, তার পাশে একটি শৌচাগার ও গোসলখানা আছে। সকালে সেখানে গোসল করতে যায় ওই কিশোর। সে ভুলে গোসলখানায় ১৫ টাকা ফেলে আসে। কিছুক্ষণ পর সেই গোসলখানায় যান আকবর। গোসল শেষে বেরিয়ে এলে অভিযুক্ত কিশোর গোসলখানায় ঢুকে দেখে টাকা নেই। সে ওই টাকা আকবরের কাছে চাইলে তিনি দিতে অস্বীকৃতি জানান। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে ওই কিশোর দোকানের ছুরি দিয়ে আকবরের বুকে আঘাত করেন। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
একই সময় ওই কিশোরকে আটক করে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায় এবং অভিযুক্ত কিশোরকে থানা হেফাজতে নেয়।
ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান বলেন, ‘সকালে বাড়িতে থাকা অবস্থায় আমার দুই কর্মচারী দোকান খুলে ব্যবসা চালাচ্ছিল। ওই সময় তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে এক কর্মচারী (কিশোর) দোকানে থাকা ছুরি দিয়ে আকবরের বুকে আঘাত করে।’
কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল মান্নান প্রথম আলোকে বলেন, নিহত ব্যক্তির লাশ উদ্ধারের পাশাপাশি এক কিশোরকে আটক করা হয়েছে। আটক কিশোর জানিয়েছে, ১৫ টাকা নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। প্রকৃত ঘটনা জানতে তদন্ত চলছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।