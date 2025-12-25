পেকুয়ায় পিকআপের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী কিশোরের মৃত্যু

কক্সবাজারের পেকুয়ায় মালবাহী পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত আটটার দিকে আনোয়ারা-বাঁশখালী-চকরিয়া (এবিসি) আঞ্চলিক মহাসড়কের পেকুয়া উপজেলার টৈটং বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত কিশোরের নাম পিয়ার হাসান (১৭)। তিনি পেকুয়া উপজেলার মগনামা ইউনিয়নের শরৎঘোনা এলাকার শাহ আলমের ছেলে।
এ ঘটনায় মগমা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) একজন সদস্যও আহত হয়েছেন। তাঁর নাম নজরুল ইসলাম (৩৯)। তিনিও একই এলাকার বাসিন্দা। গুরুতর আহত অবস্থায় রাতেই তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
স্থানীয় লোকজন ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, পিয়ার হাসান ও ইউপি সদস্য নজরুল ইসলাম মোটরসাইকেল নিয়ে এবিসি আঞ্চলিক মহাসড়ক হয়ে পেকুয়া থেকে বাঁশখালীর দিকে যাচ্ছিলেন। টৈটং বাজারের দক্ষিণ পাশে পৌঁছালে একটি পিকআপ তাঁদের মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে তারা সড়কে ছিটকে পড়ে। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে পেকুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক পিয়ার হাসানকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত নজরুল ইসলামকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।
পেকুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মুজিবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, মাথায় আঘাত লাগায় পিয়ার হাসানের অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়েছে। এ কারণে হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়; আর নজরুল ইসলামের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।’
পেকুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খাইরুল আলম বলেন, দুর্ঘটনায় নিহত কিশোরের লাশ উদ্ধারের পর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ধাক্কা দেওয়া পিকআপটি জব্দ করা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়া সাপেক্ষে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।