মাগুরায় এনসিপির ৭৩ সদস্যের কমিটি, আহ্বায়ক রাসেল ও সদস্যসচিব সুলতান

মাগুরায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ৭৩ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন রাসেল মজুমদার এবং সদস্যসচিব করা হয়েছে সুলতান হোসেনকে।
গতকাল মঙ্গলবার রাতে এনসিপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এই কমিটির ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে স্বাক্ষর করেছেন এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সমন্বয়ক (দক্ষিণ অঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ। কমিটির মেয়াদ ছয় মাস।
দলটির নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আহ্বায়ক রাসেল মজুমদারের বাড়ি সদর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে, পেশায় একজন ব্যবসায়ী। এর আগে তিনি জেলা গণ অধিকার পরিষদের সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রায় আট মাস আগে তিনি সংগঠনটি থেকে পদত্যাগ করেন। সদস্যসচিব সুলতান হোসেনের বাড়ি শালিখা উপজেলার শতখালি গ্রামে, পেশায় ব্যবসায়ী।
কমিটিতে সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হয়েছেন খাজা মো. তরিকুল ইসলাম। তাঁর সঙ্গে যুগ্ম আহ্বায়ক আছেন সাতজন। সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন হাসান ইমাম (পলক)। যুগ্ম সদস্যসচিব রয়েছেন আটজন।
কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে দায়িত্ব পেয়েছেন ক্রীড়া সংগঠক সালেহ আহমেদ (শাকিল)। সিনিয়র সহসাংগঠনিক সম্পাদক রিয়াজ পাটোয়ারীসহ এই কমিটিতে সহসাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন পাঁচজন। এ ছাড়া জুলাই গণ–অভ্যুত্থান এবং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন খাইরুল শেখ।
গতকাল রাতে নতুন কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যসচিবের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁদের মুঠোফোনে পাওয়া যায়নি। দলে সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পাওয়া সালেহ আহমেদ মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ‘এটি মাগুরায় এনসিপির প্রথম জেলা কমিটি। নেতৃত্ব নির্বাচনের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সাংগঠনিক কাঠামো আরও সুসংগঠিত করা হবে। নতুন নেতৃত্ব, রাজনৈতিক কর্মসূচি, সাংগঠনিক তৎপরতা ও স্থানীয় সমস্যা নিয়ে জনসম্পৃক্ত কাজ বাড়ানোর উদ্যোগ নেব আমরা।’