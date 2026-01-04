রাজশাহীতে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ কেটেছে, তবে বৃষ্টির মতো কুয়াশা ঝরছে

রাজশাহীতে টানা চার দিন ধরে চলা শৈত্যপ্রবাহ কেটেছে। তবে নগরজুড়ে আবারও ঘন কুয়াশা নেমেছে। আজ রোববার ভোর থেকে রাজশাহীতে বৃষ্টির মতো কুয়াশা ঝরছে। কুয়াশায় পিচঢালা সড়ক ভিজে আছে। সকাল ১০টা পর্যন্ত সূর্যের দেখা মেলেনি।
রাজশাহী আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল ৬টায় নগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল এই তাপমাত্রা ছিল ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চলতি শীত মৌসুমে রাজশাহীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় গত শুক্রবার সকাল ৯টায়, ৮ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আবহাওয়া অফিস জানায়, গত ২৮ ডিসেম্বর থেকে রাজশাহীতে শীতের তীব্রতা বাড়তে থাকে। এরপর টানা তিন দিন সূর্যের দেখা মেলেনি। সে সময় দিনরাত বৃষ্টির মতো কুয়াশা ঝরতে থাকে। গত ৩১ ডিসেম্বর থেকে দিনের বেলায় সূর্যের দেখা পাওয়া গেলেও রাতে তাপমাত্রা আবার কমে যাচ্ছিল। আজ রোববার থেকে আবারও ঘন কুয়াশা পড়ছে।
গত কয়েক দিনের তুলনায় আজ তাপমাত্রা কিছুটা বেড়েছে। তবে কুয়াশা বেড়েছে। এ অবস্থা আরও কিছুদিন থাকতে পারে।লতিফা হেলেন, রাজশাহী আবহাওয়া অফিসের পর্যবেক্ষক
রাজশাহী আবহাওয়া অফিসের পর্যবেক্ষক লতিফা হেলেন বলেন, গত কয়েক দিনের তুলনায় আজ তাপমাত্রা কিছুটা বেড়েছে। তবে কুয়াশা বেড়েছে। এ অবস্থা আরও কিছুদিন থাকতে পারে। সামনে তাপমাত্রা আবারও কমার আশঙ্কা রয়েছে।
তালাইমারী শহীদ মিনার এলাকায় সকাল সোয়া ৯টার দিকে কুয়াশায় রাস্তা ভেজা অবস্থায় দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দা আবদুর রহিম বলেন, ‘গত কয়েক দিন ভোর থেকেই সূর্য উঠছিল। আজ ভোর থেকে শুধু কুয়াশা আর কুয়াশা। মনে হচ্ছে বৃষ্টির মতো কুয়াশা পড়ছে।’
নগরের কুমারপাড়া এলাকায় অটোরিকশাচালক মো. রাজীব বলেন, ‘আজ অফিস-আদালত খুলেছে। তাই মানুষ বেশি বের হয়েছে। ভোর থেকেই রাস্তায় আছি। ভাড়াও পাওয়া যাচ্ছে। তবে আজ সূর্য উঠবে কি না, তা বলা মুশকিল।’