মনোহরদীতে ফার্মেসির মালিককে পিটিয়ে সোয়া ২ লাখ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলায় এক ফার্মেসির মালিককে পিটিয়ে ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গত বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার খিদিরপুর ইউনিয়নের রামপুর গ্রামের বনিকপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত শ্যামল চন্দ্র বনিকের (৫৭) বাড়ি উপজেলার খিদিরপুর ইউনিয়নের রামপুর গ্রামে। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার মনোহরদী থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।
লিখিত অভিযোগে বলা হয়, পৈতৃক জমি নিয়ে স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে শ্যামল ও তাঁর বাবার দ্বন্দ্ব রয়েছে। প্রতিপক্ষের লোকজন প্রায়ই এ নিয়ে হুমকি দিচ্ছিল। বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে ফার্মেসি বন্ধের পর ২ লাখ ৩০ হাজার টাকাসহ মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন শ্যামল। বনিকপাড়া এলাকায় ঢোকার মুখে পাঁচ-ছয়জন দুর্বৃত্ত গাছ ফেলে তাঁর পথ রোধ করে। তাদের হাতে ছিল দা, বাঁশ ও কাঠের টুকরা। এ সময় শ্যামলকে তারা গালমন্দ শুরু করে। একপর্যায়ে তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পেটাতে শুরু করে। এতে শ্যামলের সামনের কয়েকটি দাঁত ভেঙে যায় এবং তিনি মাথায় গুরুতর আঘাত পান। এ সময় তাঁর কাছে থাকা ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তাঁর চিৎকারে স্থানীয় কয়েকজন ঘটনাস্থলে ছুটে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।
শ্যামল চন্দ্র বনিক বলেন, স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে মনোহরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকায় পাঠানো হয়। তিনি এখন রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
শ্যামল চন্দ্র বনিক আরও বলেন, হামলাকারীদের চোখ বাদে বাকি মুখমণ্ডল কাপড়ে ঢাকা থাকায় তিনি তাদের চিনতে পারেননি।
মনোহরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল জব্বার বলেন, এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।