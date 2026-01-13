নারায়ণগঞ্জে বাবুর্চিকে কুপিয়ে হত্যা

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লায় রায়হান মোল্লা (৪৫) নামের এক বাবুর্চিকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাত আটটার দিকে ইসদাইর নতুন সংযোগ এলাকার সড়কে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির মেজ ছেলে সাব্বির মোল্লা অভিযোগ করেন, এক মাস আগে স্থানীয় মাদক ব্যবসায়ী রাজ্জাকের সঙ্গে তাঁর বাবার মারামারি হয়। ওই সময় রাজ্জাক তাঁর বাবা রায়হানের পায়ে ছুরিকাঘাত করেন। এর পর থেকে তিনি বাবাকে রাজ্জাকের এলাকায় যেতে নিষেধ করেছিলেন। গতকাল সোমবার রাতে তাঁর বাবা সেখানে গেলে দুর্বৃত্তরা তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। সাব্বিরের দাবি, এ হত্যাকাণ্ডে রাজ্জাক জড়িত থাকতে পারেন।
শহরের খানপুরে অবস্থিত ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মো. শাহাদাৎ হোসেন বলেন, নিহত ব্যক্তির মাথা ও শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন আছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
এ বিষয়ে ফতুল্লা মডেল থানার উপপরিদর্শক আবু রায়হান বলেন, নিহত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত রায়হান বাবুর্চির কাজ করতেন। তাঁর তিন ছেলে গ্যারেজে কাজ করেন। হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।