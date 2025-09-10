বাবার ছুরিকাঘাতে বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থী ছেলের মৃত্যু

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বাবার হাতে মোহাম্মদ শাহেদ (২৪) নামের এক বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত শাহেদ মায়নী ইউনিয়নের পশ্চিম মায়ানী গ্রামের নুরুজ্জামানের ছেলে। আজ বুধবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে শাহেদের নিজ বাড়ির উঠানে এ ঘটনা ঘটে। তিনি চট্টগ্রাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের সপ্তম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী ছিলেন।
নিহত শাহেদের মা কামরুজ্জাহান প্রথম আলোকে বলেন, ‘দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে আমার সংসার ছিল। শাহেদের বাবা সৌদিপ্রবাসী। কিছুদিন আগে তিনি বাড়িতে এসেছেন। ১৫ বছর ধরে তিনি আমাদের মানসিক নির্যাতন করেছেন। গতকাল তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করে নতুন স্ত্রীকে ঘরে এনেছেন। এর জেরে আমাদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ চলছিল। বিকেল চারটায় আমরা মিরসরাই থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছি। এরপর সন্ধ্যা সাতটার দিকে ছেলের সঙ্গে বাবার কথা-কাটাকাটির সময় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় তাঁর (বাবা) হাতে থাকা ছুরি দিয়ে আমার ছেলের বুকে সজোর আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই ছেলেটা লুটিয়ে পড়ে। কোন অপরাধে আমার ছেলেটাকে খুন করল? এমন পাষণ্ড বাবা কি পৃথিবীতে আছে যে নিজ হাতে ছেলেকে খুন করতে পারে? আমি আমার ছেলের হত্যার বিচার চাই।’
মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক আর্য রাজ দত্ত বলেন, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে বুকের ডান পাশে ছুরিকাহত এক যুবককে হাসপাতালে আনা হয়। হাসপাতালে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মনে হচ্ছে, মৃত্যু হয় অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের কারণে। লাশ পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে।
মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আতিকুর রহমান বলেন, পুলিশ একটি দল গঠন করে বাবাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে।