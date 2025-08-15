কাশিমপুর কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন শমী কায়সার

গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন অভিনেত্রী শমী কায়সার। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় নারী কারাগার থেকে বের হন তিনি। হত্যাচেষ্টা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
কারাগার সূত্রে জানা গেছে, জামিন আদেশবিষয়ক আদালতের নথি আসার পর গতকাল রাত পৌনে ১১টায় কাশিমপুর কেন্দ্রীয় নারী কারাগার থেকে শমী কায়সারকে মুক্তি দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে জানতে কাশিমপুর মহিলা কারাগারের জেল সুপার কাওলিন নাহারকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। তবে কাশিমপুর কারাগারের অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক জাহাঙ্গীর কবির শমী কায়সারের জামিনের মুক্তির বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।
কারাগার সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ৮ ডিসেম্বর এ মামলায় হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করলে শমী কায়সার তিন মাসের জামিন পান। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আপিল বিভাগ ১২ ডিসেম্বর ওই জামিন স্থগিত করেন। এরপর গত সোমবার হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ থেকে তাঁর জামিন মঞ্জুর করা হয়।
ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় একজন আহত হওয়ার ঘটনায় ঢাকার উত্তরা পূর্ব থানায় শমী কায়সারের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা মামলা হয়েছিল। ওই মামলায় গত বছরের ৬ নভেম্বর রাজধানীর উত্তরা ৪ নম্বর সেক্টরের একটি বাসা থেকে শমী কায়সারকে গ্রেপ্তার করা হয়।