বাগেরহাটে গাড়ির ধাক্কায় এক মোটরসাইকেলের ৩ আরোহী নিহত

বাগেরহাটের রামপালে অজ্ঞাত যানের ধাক্কায় তিন মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে খুলনা-মোংলা মহাসড়কে রামপাল উপজেলার বেলাই ব্রিজ এলাকায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে।
কাটাখালী হাইওয়ে পুলিশ নিহত ব্যক্তিদের লাশ উদ্ধার করে থানায় রেখেছে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার কালেখারবেড় গ্রামের জমির ইজারাদার ওরফে জমির মাস্টার (৬০), হরিপদ হালদার (৫৫) ও মিজান শেখ (৫৫)।
রামপাল উপজেলা বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান বলেন, ‘সড়ক দুর্ঘটনায় যে তিনজন মারা গেছেন, তাঁরা আমাদের দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। একটি দলীয় সভা থেকে ফেরার পথে তাঁরা এ দুর্ঘটনার শিকার হন।’
কাটাখালী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাফর আহমেদ বলেন, মঙ্গলবার রাতে বেলাই ব্রিজের ওপর একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে দ্রুতগতির বাস বা ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলে থাকা তিন আরোহী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। তাঁরা বাগেরহাট থেকে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁদের লাশ উদ্ধার করে কাটাখালী হাইওয়ে থানায় রাখা হয়েছে। ঘটনাটি অন্ধকারের মধ্যে হওয়ায় স্থানীয় লোকজন দ্রুতগতির ওই যানটিকে শনাক্ত করতে পারেননি। যানটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে।