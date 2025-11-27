শ্রীপুরে কথা–কাটাকাটির জেরে ৫ সহপাঠীকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ, কিশোর পলাতক

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার কথা-কাটাকাটির জেরে একটি মাদ্রাসার পাঁচ শিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাতে আহত করার অভিযোগ উঠেছে আরেক কিশোর শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা একটার দিকে উপজেলার গাড়ারণ গ্রামের গাড়ারণ খলিলিয়া বহুমুখী ফাজিল মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত শিক্ষার্থীরা হলেন মো. রিফাত, নাদিম মাহমুদ, মুহিন মিয়া, রিফাত আহমেদ ও মো. রাশিদুল। তাঁরা সবাই শ্রীপুরের গাড়ারণ খলিলিয়া বহুমুখী ফাজিল মাদ্রাসার বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থী। অন্যদিকে অভিযুক্ত কিশোর একই উপজেলার বাসিন্দা ও ওই মাদ্রাসার শিক্ষার্থী।
মাদ্রাসাটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম বলেন, ছুরিকাঘাতে আহত পাঁচজনের মধ্যে তিনজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্য দুজনকে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থীদের একজন প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল ওই মাদ্রাসায় পরীক্ষা চলার সময় অভিযুক্ত কিশোর বেঞ্চে বসে অন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলছিল। এ সময় সহপাঠীদের দু-একজন তাঁকে সেখান থেকে সরে যেতে বলেন। এ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে অভিযুক্ত শিক্ষার্থীর বাগ্বিতণ্ডা হয়। পরে শিক্ষকদের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষকে মিলিয়ে দেওয়া হয়। এরপর আজ বৃহস্পতিবার বেলা একটার দিকে পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা হল থেকে বের হচ্ছিল। ওই সময় অভিযুক্ত কিশোর ছুরি নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এতে ওই পাঁচ শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়।
আরেক শিক্ষার্থী প্রথম আলোকে বলেন, কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাদ্রাসার রান্নাঘরের পাশে শিক্ষার্থীদের ওপর ছুরি নিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে ওই কিশোর। এ সময় রাস্তার ওপর একটি অটোরিকশা দাঁড়িয়ে ছিল। হামলার পর খুব দ্রুত সেটিতে ওঠে সে পালিয়ে গেছে।
খবর পেয়ে শ্রীপুর থানা-পুলিশ সেখানে এসেছিলেন বলে জানান মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। তিনি বলেন, ঘটনা ঘটিয়ে ওই শিক্ষার্থী পালিয়ে গেছে।
এ বিষয়ে তদন্তের পর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আবদুল বারিক।