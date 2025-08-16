পটুয়াখালীতে ২২ কেজির কোরাল ৩৫ হাজার টাকায় বিক্রি

পটুয়াখালীর কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে এক জেলের জালে প্রায় ২২ কেজি ওজনের একটি কোরাল মাছ ধরা পড়েছে। আজ শনিবার সকালে কুয়াকাটার লেম্বুর বনসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে মাছটি ধরা পড়ে।
জেলে মো. আল আমীন জানান, বিক্রির জন্য কুয়াকাটা মাছবাজারে নিয়ে গেলে নিলামের মাধ্যমে ২১ কেজি ৮০০ গ্রাম ওজনের মাছটি কিনে নেন খলিল হাওলাদার। এটি প্রতি কেজি ১ হাজার ৬০০ টাকা দরে মোট ৩৪ হাজার ৮৮০ টাকায় বিক্রি হয়।
এত বড় আকারের মাছ ধরতে পেরে উচ্ছ্বসিত আল-আমীন বলেন, ‘এত বড় আকারের মাছ আমার জালে ধরা পড়বে, হেইডা আমি ভাবতে পারি নাই।’
মাছটিকে বিক্রির জন্য কিনেছেন জানিয়ে খলিল হাওলাদার বলেন, সচরাচর এত বড় মাছ পাওয়া যায় না। একটু বেশি দাম পেলেই মাছটি বিক্রি করবেন।
জেলেরা নিষেধাজ্ঞা মেনে চলায় এ ধরনের বড় মাছ জেলেদের জালে ধরা পড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা।