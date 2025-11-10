ময়মনসিংহ নগরীতে ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল। আজ সকালে নগরের দীঘারকান্দা এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে
জেলা

ময়মনসিংহ নগরীতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদকময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ নগরীতে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের একটি ঝটিকা মিছিল হয়েছে। আজ সোমবার সকাল আটটার দিকে নগরের দীঘারকান্দা ঢাকা বাইপাস এলাকায় মিছিলটি হয়। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ওই মিছিলে ছাত্রলীগের ১৫ থেকে ২০ জন নেতা-কর্মী অংশ নেন।

আজ সকালে আত্মগোপনে থাকা জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মো. আল আমিনের ফেসবুক আইডি থেকে মিছিলের ভিডিও প্রকাশ করা হয়। জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আদিত্য আহমেদ (পলাশ) মিছিলটিতে নেতৃত্বে দিচ্ছেন—এমনটি ভিডিওতে দেখা যায়। কারও মুখে মাস্ক, কারও মাথায় হেলমেট পরা অবস্থায় দলটির ১ মিনিট ৫৮ সেকেন্ডের ভিডিও প্রকাশ করা হয়।

ভিডিওতে দেখা যায়, ছাত্রলীগ নেতারা হাতে একটি ব্যানার নিয়ে স্লোগান দিচ্ছেন। ব্যানারের নিচের দিকে লেখা ‘ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগ’।

ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শিবিরুল ইসলাম বলেন, ‘মিছিল হওয়ার খবর আমরা পেয়েছি। তবে কখন মিছিল করেছে, তা এখনো জানতে পারিনি এবং কাউকে আটক করতে পারিনি। আমরা তদন্ত করছি।’

