ওমর ফারুক
ওমর ফারুক
জেলা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, পাশে ছিল চিরকুট

প্রতিনিধিচট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে চট্টগ্রাম নগরের খুলশী এলাকার একটি ফ্ল্যাটে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় লাশটি উদ্ধার হয়। এ সময় তাঁর পাশ থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে পরিবার।

নিহত শিক্ষার্থীর নাম ওমর ফারুক ওরফে সুমন (২৪)। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁর বাড়ি নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলায়। তিনি খুলশী এলাকায় একটি ফ্ল্যাটে বড় ভাইসহ মামার বাসায় থাকতেন।

সুমনের সহপাঠী ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দুই দিন আগে মামার পুরো পরিবার তুরস্কে বেড়াতে যাওয়ায় বাসায় কেবল ফারুক ও তাঁর ভাই ছিলেন। গতকাল সকাল আটটার দিকে তাঁর বড় ভাই কাজের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হন। সারা দিন ফারুক বাসায় একাই ছিলেন। বিকেলে তাঁর মা তাঁকে মুঠোফোনে কল করেন। তবে সাড়া পাননি। একপর্যায়ে তাঁর বড় ভাইকে মা বিষয়টি জানান। এরপর বাসার দারোয়ানের মুঠোফোনে কল করে ফারুকের খোঁজ নেন তাঁর ভাই। দারোয়ান ফ্ল্যাটে এসে কলিং বেল বাজিয়েও সাড়া পাননি। পরে ফারুকের বড় ভাই এসে দরজা খুলে ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান।

লাশ উদ্ধারের সময় ফারুকের পাশে একটি হাতে লেখা চিরকুটও পাওয়া গেছে। পরিবার ও সহপাঠীদের দাবি, চিরকুটের লেখা ফারুকের। এতে কারও প্রতি কোনো অভিযোগ না থাকার বিষয়টি লেখা ছিল।

জানতে চাইলে নগরের খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহিনুর আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘লাশ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের পরে লাশ হস্তান্তর করা হবে। বিষয়টি আমরা তদন্ত করছি।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী বলেন, খবর শুনে শিক্ষার্থীদের একটি প্রতিনিধিদল নগরে গেছে। সবার ধারণা, এটি আত্মহত্যা। পুলিশ বিষয়টি যাচাই করে দেখছে।

আরও পড়ুন