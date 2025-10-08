বগুড়ায় বিষাক্ত মদ্যপানে অসুস্থ একজনের মৃত্যু, চারজন চিকিৎসাধীন

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলায় শারদীয় দুর্গাপূজার দশমীতে দেবী বিসর্জনের রাতে বিষাক্ত বাংলা মদ্যপানে অসুস্থ পাঁচজনের একজন মারা গেছেন। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান। ওই ব্যক্তির নাম মিজানুর রহমান (লিটন)। অসুস্থ অন্য চারজন একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
মারা যাওয়া মিজানুর রহমান (৫৫) খোট্টাপাড়া ইউনিয়নের বেজোড়া মধ্যপাড়ার বাসিন্দা। তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড) সংরক্ষিত ওয়ার্ডের নারী সদস্য আলেয়া বেগমের স্বামী। চিকিৎসাধীন ব্যক্তিরা হলেন বেজোড়া পশ্চিমপাড়ার নাছিদুল সোনার (২৭), আব্দুল্লাহেল কাফি (৩০), আনসার সদস্য রঞ্জু মিয়া (৩০) ও মানিক আকন্দ (৩০)।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, দুর্গাপূজার দশমীর রাতে দেবী বিসর্জনের পর বেজোড়া মধ্যপাড়ার মিজানুর রহমান, নাছিদুল, আবদুল্লাহেল কাফি, রনজু মিয়া ও মানিক আকন্দ একসঙ্গে বাংলা মদ পান করে পাঁচজনই অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাতেই তাঁদেরকে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।
হাসপাতালে কথা হয় মদ্যপানে অসুস্থ নাছিদুলের মা নাছরিন বেগমের সঙ্গে। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, ‘দুর্গাপূজার দশমীতে দেবী বিসর্জনের পর বন্ধুদের সঙ্গে নাছিদুল মদ্যপান করে। বাড়ি ফেরার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে এদিন রাত ১১টার দিকে দ্রুত তাকে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, বিষাক্ত মদ খেয়ে আমার ছেলের কিডনি বিকল হয়ে পড়ে। এখন ডায়ালাইসিস চলছে।’
অসুস্থ আনসার সদস্য রঞ্জু মিয়া বলেন, ‘বাংলা মদ’ খেয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।
শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম বলেন, দুর্গাপূজার দশমীতে দেবী বিসর্জনের পর পাঁচজন মিলে বাংলা মদ পান করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাঁদের শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল মঙ্গলবার রাতে মিজানুর রহমান নামের একজন মারা গেছেন। অন্যরা চিকিৎসাধীন। পরিবার অভিযোগ না করায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে থানায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর আইনে মামলা হয়েছে।