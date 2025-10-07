ডাকসুর জিএস ফরহাদকে রাঙামাটিতে সংবর্ধনা

ডাকসুর জিএস এস এম ফরহাদকে রাঙামাটিতে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। আজ সকালে শহরের বনরূপার ফরেস্ট কলোনি আল আমিন মাদ্রাসায়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এস এম ফরহাদকে রাঙামাটিতে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে রাঙামাটি শহরের বনরূপার ফরেস্ট কলোনি আল আমিন মাদ্রাসায় তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এর আগে সকাল সাড়ে নয়টায় শহরের ভেদভেদীতে তাঁকে বরণ করেন জেলা জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মীরা। এরপর তাঁকে একটি হাইয়েস মাইক্রোবাস তোলার পর মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা করে মাদ্রাসাটিতে নিয়ে যাওয়া হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি রবিউল ইসলাম। আল আমিন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নুরুল আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অতিথি ছিলেন রাঙামাটি জেলা পরিষদের সদস্য মিনহাজ মুরশীদ, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির জাহাঙ্গীর আলম, সেক্রেটারি মনসুরুল হক প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে মিনহাজ মুরশীদ বলেন, দেশের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন, দেশপ্রেমিক লোকের অভাব রয়েছে। ফরহাদ যেভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, একইভাবে পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের নিজেদের যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষার অধিকারটুকু পায়, সে লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

সংবর্ধিত অতিথি এস এম ফরহাদ বলেন, ‘আমার এতটুকু উঠে আসার জার্নিটা সহজ ছিল না। এমন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করেছি, যা রাঙামাটি সদর থেকে অনেক দূরে লংগদুতে অবস্থিত। যেখানে শিক্ষক পাওয়া দুষ্কর, সরকারি শিক্ষকদের পোস্টিং (পদায়ন) দিলে থাকতে চান না।’ তিনি আরও বলেন, সেখানে অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেসরকারি। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা শিক্ষকদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের অধ্যয়ন নিশ্চিত করা এবং অন্যান্য সেবা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন ও প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

রাঙামাটি শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে জানিয়ে ফরহাদ বলেন, ‘এ এলাকা থেকে লোকবল তৈরি করা অত্যন্ত কঠিন। এবারের ডাকসু নির্বাচনে সর্বমিত্র চাকমা, সাদিক কায়েম, হেমা চাকমা, আমিসহ অনেকে রয়েছে, যারা প্রত্যন্ত এলাকা থেকে উঠে আসা। রাষ্ট্র থেকে সাপোর্ট পেলে এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে আরও অনেক শিক্ষার্থী উঠে আসবে।’

গত ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে বড় জয় পায় ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’। এই প্যানেলের প্রার্থীরা ভিপি (সহসভাপতি), জিএস (সাধারণ সম্পাদক), এজিএসসহ (সহসাধারণ সম্পাদক) ২৮টি পদের মধ্যে ২৩টিতেই জিতেছেন। জিএস পদে নির্বাচিত ফরহাদ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি।

এস এম ফরহাদের পরিবার বসবাস রাঙামাটির লংগদু উপজেলার প্রত্যন্ত মাইনী ইউনিয়নের গাথাছড়া গ্রামে। তাঁর বাবার বাড়ি চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলায়। চাকরির সূত্রে তাঁর পরিবার রাঙামাটির লংগদুর মাইনী এলাকায় স্থায়ী হয়েছে। ফরহাদ স্থানীয় বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা থেকে দাখিল পাস করেন। এরপর তিনি ভর্তি হন চট্টগ্রাম নগরের বায়তুশ শরফ মাদ্রাসায়। সেখান থেকে আলিম পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন।

