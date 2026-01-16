নিহত মো. নজরুল ইসলাম
জেলা

ময়মনসিংহ-১

ছুরিকাঘাতে ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর কর্মীকে হত্যা, অভিযোগ বিএনপির প্রার্থীর সমর্থকদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদকময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ-১ (হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া) আসনে বিএনপির এক ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর সমর্থককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে ধোবাউড়া উপজেলার ঘোষগাঁও ইউনিয়নের এরশাদ বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। অভিযোগ উঠেছে বিএনপির প্রার্থীর সমর্থকদের হামলায় তিনি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশ তাৎক্ষণিক দুজনকে আটক করেছে।

নিহত মো. নজরুল ইসলামের (৪০) বাড়ি ঘোষগাঁও ইউনিয়নের বাকপাড়া গ্রামে।

আসনটিতে বিএনপির প্রার্থী দলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ। দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন উত্তর জেলা বিএনপির সদস্য সালমান ওমর।

পুলিশ সূত্র জানায়, আজ শুক্রবার এরশাদ বাজার এলাকায় সালমান ওমরের একটি নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়। কার্যালয়টি উদ্বোধনের কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যা ছয়টার দিকে সেখানে হামলা চালান বিএনপির প্রার্থীর লোকজন। এ সময় কার্যালয়ের সামনে থাকা নজরুল ইসলামকে ছুরিকাঘাত করা হয়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সালমান ওমর বলেন, ‘আমার সমর্থকেরা নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধনের কিছুক্ষণের মধ্যে বিএনপি দলীয় প্রার্থীর সমর্থকেরা হামলা চালায়। তাদের ছুরিকাঘাতে আমার এক কর্মীর মৃত্যু হয়েছে।’

অভিযোগ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সৈয়দ এমরান সালেহ বলেন, ‘আমি প্রাথমিকভাবে যত দূর জেনেছি পারিবারিক কারণে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে। এখন এখানে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রার্থীর অফিস উদ্বোধনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নাই। হত্যার উদ্দেশ্যে কেউ কাউকে এভাবে আঘাত করবে, এটা কখনো সমর্থনযোগ্য না। এখানে আমাদের দলের কেউ হয়ে থাকলে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

এ বিষয়ে ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মো. আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘স্বতন্ত্র প্রার্থীর কার্যালয় উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে বিএনপির প্রার্থীর লোকজন হামলা চালিয়ে একজনকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে। ঘটনার পরপর দুজনকে আটক করে আমাদের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।’

