বিয়ের তিন মাসের মাথায় কলেজছাত্রীর মৃত্যু, আত্মগোপনে শ্বশুরবাড়ির লোকজন

বরিশালে বিয়ের তিন মাসের মাথায় শ্বশুরবাড়িতে এক কলেজছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে নগরের উত্তর আমানতগঞ্জের বেলতলা বাজার এলাকার একটি বাড়ি থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার পর লামিয়ার স্বামী মো. সিয়ামসহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন আত্মগোপনে চলে গেছেন।
মৃত লামিয়া আক্তার ওরফে বর্ষা (২২) সরকারি বরিশাল কলেজের স্নাতকের (সম্মান) ছাত্রী ছিলেন। তিনি নগরের কাউনিয়া ব্রাঞ্চ রোডের বাদশার মায়ের গলির বাসিন্দা বেলায়েত খানের মেয়ে। তিন মাস আগে লামিয়ার সঙ্গে বেলতলা এলাকার কলেজশিক্ষার্থী মো. সিয়ামের বিয়ে হয়। বিয়ের পর লামিয়া শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিয়ের পর থেকেই এই দম্পতির দাম্পত্য কলহ চলছিল। বৃহস্পতিবার রাতে অসুস্থতার খবর পেয়ে লামিয়ার বাবা তাঁর শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে দেখেন, ঘরের ভেতরে মেয়ের নিথর দেহ পড়ে আছে।
লামিয়ার বাবা বেলায়েত খান অভিযোগ করে বলেন, বিয়ের পর থেকেই তাঁর মেয়েকে নির্যাতন করতেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন। রাতে অসুস্থতার খবর দেওয়ার পরে গিয়ে দেখেন, মেয়েটা মারা গেছে। তিনি এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দৃষ্টান্তমূলক বিচার চান।
আমানতগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ কুদ্দুস হোসেন বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্তে সহায়তার জন্য দুই নারীকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।