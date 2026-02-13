জয়ী হওয়ার পর ৩০ বছর আগের নিয়ত পূরণ করলেন ফজলুর রহমান

কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চেয়ে ৭৪ হাজার ৬৪৩ ভোট বেশি পেয়ে জয়ী হয়েছেন বিএনপির আলোচিত নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান। জয়ী হওয়ার পর সাংবাদিকদের কাছে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, ‘৩০ বছর আগে আমি নিয়ত করেছিলাম যে আমি যদি পাস করতে পারি, তাহলে এই মসজিদে দুই রাকাত জুমার নামাজ আদায় করব। আজ আপনাদের সহযোগিতা ও দোয়ায় আল্লাহ আমার সেই ইচ্ছা পূরণ করেছেন, সে জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।’
আজ শুক্রবার দুপুরে কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলার বড়হাটি গ্রামের ঐতিহ্যবাহী শাহি মসজিদে জুমার নামাজ শেষে ফজলুর রহমান সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।
ফজলুর রহমান বলেন, ‘আমার এলাকার জনগণ, যাঁরা শত নির্যাতন সহ্য করে, শত অসুবিধার মধ্যেও আমাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছেন, তাঁদের প্রতি সালাম ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি এই এলাকার মানুষকে বলব, আপনাদের জন্য যা করার দরকার, উন্নয়নের জন্য যতটুকু আমার দ্বারা সম্ভব ও বাংলাদেশের জন্য সংগতিপূর্ণ সব কাজ আমি করার চেষ্টা করব। কয়েক বছর ধরে, বিশেষ করে ৫ আগস্টের পর মুক্তিযুদ্ধকে চিরতরে অন্ধকারে নিক্ষেপ করার জন্য মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিল। বাংলাদেশ যখন নিশ্চুপ ছিল—ভয়ে হোক, ভীতির কারণে হোক, স্বার্থের কারণে হোক—তখন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে আমি আমার উচ্চ কণ্ঠ উচ্চকিত করেছিলাম।’
প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন উল্লেখ করে ফজলুর রহমান বলেন, ‘আমার যে ভূমিকা ছিল ৫ আগস্টের পর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, মানুষের মুক্তির পক্ষে, এ দেশের অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে, মানুষের চাকরি–কর্মসংস্থানের পক্ষে, আমি সেই কাজগুলো থেকে একমুহূর্তের জন্যও বিরত হব না; বরং আরও সাহসিকতার সঙ্গে সব জিনিস আমি সংসদে তুলে ধরব। সংসদে সেগুলোকে বাস্তবায়ন করানোর চেষ্টা করব। এলাকার মানুষ, আমার দল বিএনপি ও আমার দলের নেতা তারেক রহমানসহ দলের নেতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আশা করছি, আমি দলের পক্ষে কঠিন, বড় ও ভালো ভূমিকা পালন করতে পারব।’
বেসরকারি ফলাফল অনুযায়ী, আসনটির ১৫০টি ভোটকেন্দ্রে ফজলুর রহমান ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ২৯ হাজার ৯৫৪ ভোট। আর তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী রোকন রেজা পেয়েছেন ৫৭ হাজার ৩২৬ ভোট।