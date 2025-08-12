বাকিতে সিগারেট না দেওয়ায় দোকানির কান কামড়ে ছিঁড়ে ফেললেন তরুণ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় এক দোকানির কান কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছেন এক ব্যক্তি। বাকিতে সিগারেট না দেওয়ায় সুমন হোসেন (২০) নামের এক তরুণ এ ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে অভিযোগ। গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার সদর ইউনিয়নের পচামাদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে থানায় মামলা করা হলে বিষয়টি জানাজানি হয়।
আহত দোকানি আমানুজ্জামানকে (৪৫) কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর বাড়ি পচামাদিয়া গ্রামে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আমানুজ্জামানের দোকানে প্রতিবেশী সুমন হোসেন বাকিতে সিগারেট নিতে যান। তিনি বাকিতে সিগারেট দিতে রাজি না হয়ে বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে বলেন। এ সময় তাঁদের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে সুমন প্রথমে হাঁসুয়া দিয়ে দোকানিকে আঘাতের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে হঠাৎ দোকানির ডান কান কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে দৌড়ে পালিয়ে যান। স্থানীয় লোকজন আহত আমানুজ্জামানকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।
আমানুজ্জামানের বড় ভাই নাজমুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় আজ মঙ্গলবার দুপুরে তিনি দৌলতপুর থানায় মামলা করেছেন।
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলাইমান শেখ প্রথম আলোকে বলেন, তাঁরা আসামি ধরার চেষ্টা চালাচ্ছেন।