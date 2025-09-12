কুমিল্লায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে বৃদ্ধ পাহারাদারকে পেটালেন যুবদল নেতা

কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে ৬০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধ পাহারাদারকে পিটিয়েছেন দেলোয়ার হোসেন নামের এক যুবদল নেতা। গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই পাহারাদারকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।
আহত পাহারাদারের নাম দুলা মিয়া। তিনি উপজেলা সদরের পূর্বপাড়া এলাকার বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরে তিনি রাতে বুড়িচং উপজেলা সদর বাজার পাহারা দিয়ে আসছিলেন। অভিযুক্ত দেলোয়ার হোসেন উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব এবং বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক। দেলোয়ার হোসেনের দাবি, যুবদল নেতা হিসেবে নয়; বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনে অবহেলার ঘটনায় কথা–কাটাকাটির এক পর্যায়ে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে বাজার পাহারা দেওয়ার সময় কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য এক মোড়ে একটি টুলে বসেন দুলা মিয়া। তখন যুবদল নেতা দেলোয়ার হোসেন সেখানে এসে পাহারাদারের ওপর ক্ষিপ্ত হন। কেন পাহারা না দিয়ে বসে আছেন প্রশ্ন করলে দুলা মিয়া ক্লান্ত হওয়ার কথা বলেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে দেলোয়ার হাতে থাকা কাঠের টুকরা দিয়ে এলোপাতাড়ি তাঁকে পেটান। এতে তাঁর পিঠ ও ঘাড়ে একাধিক আঘাত লাগে। পরে আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন ও অন্য পাহারাদারেরা তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুলা মিয়া বলেন, ‘পুরো বাজার চক্কর দিয়ে টুলে বসেছি। এমন সময় দেলোয়ার হোসেন এসে আমাকে বলেন, “কেন বসে আছি।” আমি মাত্র বসেছি বলতেই তিনি আমাকে কাঠ দিয়ে কুকুরের মতো পেটাতে থাকেন। একপর্যায়ে আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। প্রাণ বাঁচাতে তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চাই। তবুও তিনি থামেননি। পরে অন্য পাহারাদারেরা এসে আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন।’
এদিকে ঘটনার পর ভুক্তভোগীর পরিবারকে নানাভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন আহত পাহারাদার ও তাঁর স্বজনেরা। থানায় অভিযোগ না দিতে চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ।
দুলা মিয়ার ছেলে গিয়াস উদ্দিন বলেন, ‘আমার বাবা দীর্ঘদিন ধরে রাতের বেলা বাজারে পাহারা দেন। প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার রাতেও বাজারে গিয়েছিলেন। শুক্রবার সকালে লোকজনের মাধ্যমে খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে তাঁকে আহত অবস্থায় পাই। এ ঘটনার সঠিক বিচার চাই। দায়িত্বে অবহেলা করলে প্রয়োজনে আমার বাবাকে চাকরিচ্যুত করতে পারতেন। কিন্তু একজন বৃদ্ধ মানুষকে পেটানোর ক্ষমতা তাঁকে কে দিয়েছে?’
অভিযোগের বিষয়ে যুবদল নেতা দেলোয়ার হোসেন বলেন, দুই দিন আগে বাজারে একটি মোবাইলের দোকানে চুরির পর পাহারাদারদের নির্দেশনা দেওয়া হয়, দায়িত্ব পালনের সময় কেউ বিশ্রাম নিতে পারবেন না, ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। কিন্তু তিনি বসে বসে ফোনে ফেসবুক চালান। গতকাল রাতেও এ ঘটনা ঘটেছে। তিনি যে গলিতে দায়িত্ব পালন করছিলেন, সেটি ছিল স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের গলি। পরে কথা–কাটাকাটির এক পর্যায়ে হাতাহাতি হয়। এখন বিষয়টি নিয়ে তাঁর দলীয় পরিচয় সামনে এনে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। বাজার কমিটির সদস্যরা বসে বিষয়টি সমাধান করবেন।
বুড়িচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আজিজুল হক বলেন, বিষয়টি জানতে পেরে খোঁজখবর নিয়েছেন। ভুক্তভোগীর পরিবারকে অভিযোগ দিতে বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা অভিযোগ দিতে রাজি হচ্ছেন না। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।