কাপ্তাই বাঁধ। সম্প্রতি তোলা।
১১ দিন পর বন্ধ হলো কাপ্তাই বাঁধের জলকপাট

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

টানা ১১ দিন পানি ছাড়ার পর রাঙামাটির কাপ্তাই বাঁধের ১৬টি গেট (জলকপাট) বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হ্রদের পানি কমায় আজ শুক্রবার সকাল আটটার দিকে এসব জলকপাট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎকেন্দ্রের ব্যবস্থাপক মো. মাহমুদ হাসান বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত কাপ্তাই হ্রদের পানির উচ্চতা ১০৮ দশমিক ২২ ফুট এমএসএল (মিনস সি লেভেল), অর্থাৎ পানি বর্তমানে বিপৎসীমার নিচে রয়েছে।

কাপ্তাই হ্রদের পানি বাড়ায় ৮ সেপ্টেম্বর ৬ ইঞ্চি করে কাপ্তাই বাঁধের ১৬টি জলকপাট খুলে দেওয়া হয়। পরে পানির উচ্চতা বাড়ায় জলকপাট সাড়ে তিন ফুট পর্যন্ত খুলে দেয় কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎকেন্দ্র।

