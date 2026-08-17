সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত কনটেন্ট ক্রিয়েটর শাওন মিয়া
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত কনটেন্ট ক্রিয়েটর শাওন মিয়া
জেলা

হাতল ছেড়ে মোটরসাইকেল চালানোর ভিডিও বানাচ্ছিলেন, দুর্ঘটনায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর নিহত

প্রতিনিধিগাইবান্ধা

হ্যান্ডেল ছেড়ে মোটরসাইকেল চালানোর ভিডিও বানাতেন কনটেন্ট ক্রিয়েটর শাওন মিয়া (৩২)। অন্যরা সেই দৃশ্য ধারণ করতেন। পরে ভিডিও ফেসবুকে পোস্ট করতেন তিনি। তবে সেই ঝুঁকিপূর্ণ কাজই শেষ পর্যন্ত প্রাণ কেড়ে নিল তাঁর।

আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ইসলামপুর কারেন্টের মোড় এলাকায় গোবিন্দগঞ্জ-রাজাবিরাট সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শাওন মিয়ার বাড়ি বগুড়ার মোকামতলা উপজেলার দাড়িদহ সরদারপাড়া গ্রামে। দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার পর তিনি সম্প্রতি দেশে ফেরেন। ফেসবুকে কনটেন্ট তৈরির কাজ শুরু করেন। মোটরসাইকেল চালানোর বিভিন্ন কৌশলের ভিডিও তৈরি করে ফেসবুকে পোস্ট করতেন তিনি। বিশেষ করে চলন্ত মোটরসাইকেলের হ্যান্ডেল ছেড়ে দেওয়ার দৃশ্যের ভিডিও ফেসবুকে পোস্ট করতেন।

পুলিশ জানায়, আজ সকালে মোটরসাইকেল চালানোর ভিডিও তৈরি করছিলেন শাওন। একপর্যায়ে তিনি মোটরসাইকেলের হ্যান্ডেল ছেড়ে দেন। কিছুদূর যাওয়ার পর ইসলামপুর কারেন্টের মোড় এলাকায় মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। পরে সড়কের পাশের একটি গাছের সঙ্গে জোরে ধাক্কা লাগে। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে যায়। শাওন ছিটকে রাস্তার পাশে পড়ে গুরুতর আহত হন। আশপাশের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে শাওনের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

সোমবার বিকেলে স্বজনদের কাছে শাওনের মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে বলে প্রথম আলোকে জানান গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। তিনি বলেন, এ ঘটনায় কোনো মামলা হয়নি।

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