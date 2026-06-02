বাসার সিলিং ফ্যানে ঝুলছিল পুলিশ কর্মকর্তার লাশ

রাঙামাটিতে ভাড়া বাসা থেকে এক পুলিশ কর্মকর্তার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার হয়েছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে শহরের তবলছড়ি ডাকঘর কলোনি এলাকায় ভাড়া বাসা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার হয়।
নিহত পুলিশ কর্মকর্তার নাম সাজেদুল হক। তিনি রাঙামাটির কোতোয়ালি থানার সদর পুলিশ ফাঁড়িতে উপপরিদর্শক (এসআই) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি জামালপুর জেলায়। তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ।
পুলিশ জানায়, সাজেদুল হক একটি পাঁচতলা ভবনের তৃতীয় তলায় পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকতেন। গতকাল রাতে বাসার একটি কক্ষে গলায় দড়ি দিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। কক্ষটির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।
রাঙামাটি পুলিশ সুপার মুহম্মদ আবদুর রকিব প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে মনে হচ্ছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য রাঙামাটি সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।’