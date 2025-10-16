রাকসু নির্বাচনে ৫ ঘণ্টায় ভোট পড়েছে ৬০ শতাংশ: প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন শুরুর সোয়া ৫ ঘণ্টায় গড়ে ৬০ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক সেতাউর রহমান। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সোয়া তিনটার দিকে মুঠোফোনে প্রথম আলোকে তিনি এ তথ্য জানান।
অধ্যাপক সেতাউর রহমান বলেন, ‘বেলা সোয়া দুইটা পর্যন্ত বিভিন্ন হলে গড়ে প্রায় ৫৫, ৬০, ৬২—এর রকম ভোট পড়েছে। সেই হিসাবে গড়ে প্রায় ৬০ শতাংশ ভোট পড়েছে। এর মধ্যে কিছু কিছু হলে ভালো ভোট পড়েছে। যেমন সোহরাওয়ার্দী হলে পৌনে দুইটার আগে ৫৭ শতাংশ ভোট পড়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। সবকিছু সুন্দরভাবেই হচ্ছে।’
সকাল ৯টায় শুরু হওয়া ভোটে বেলা সোয়া ১১টা পর্যন্ত গড়ে মোট ২৫ শতাংশ ভোট পড়েছিল।
রাকসুর ২৩টি পদে ২৪৭ জন, ১৭টি হলে ১৫টি করে পদে ৫৯৭ জন এবং সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ৫টি পদে ৫৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। একজন ভোটার ৪৩টি পদে ভোট দিতে পারবেন। সময় পাবেন ১০ মিনিট।
রাকসুতে ভিপি পদে ১৮ জন, জিএস পদে ১৩ জন ও এজিএস (সহসাধারণ সম্পাদক) পদে ১৬ জন প্রার্থী লড়াই করছেন। নির্বাচনে মোট ভোটার ২৮ হাজার ৯০১ জন। এর মধ্যে ছাত্রী ভোটার ১১ হাজার ৩০৫ ও ছাত্র ভোটার ১৭ হাজার ৫৯৬ জন।