কুড়িগ্রামে সারের দাবিতে সড়ক অবরোধ, ইউএনওর আশ্বাসে ৪ ঘণ্টা পর প্রত্যাহার

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী উপজেলায় সারের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন কৃষকেরা। আজ রোববার বেলা দুইটার দিকে উপজেলার পাইকেরছড়া ইউনিয়নের শহীদ মোড় এলাকায় ভূরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করা হয়।
সন্ধ্যা ছয়টার দিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) অন্য কর্মকর্তাদের নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। তিনি তালিকা করে কৃষকদের সার দেওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এরপর সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
কৃষকদের অভিযোগ, বরাদ্দের সার কৃষকদের না দিয়ে বিক্রি করেন স্থানীয় পরিবেশক আবদুল মান্নান। আজ সকাল সাতটায় সার নিতে যান কয়েক শ কৃষক। কিন্তু পরিবেশকের লোকজন সার না দিয়ে টালবাহানা শুরু করেন। পরে আবদুল মান্নানের দোকানে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে অবরুদ্ধ করে রাখেন বিক্ষোভকারীরা।
কৃষক আজহার আলী বলেন, ‘আমরা সড়ক ছাড়ব না। সারের অভাবে জমিতে ধান মরে যাচ্ছে। সার না পেলে অবরোধ খুলবে না।’
সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম বলেন, এলাকার ৮৫ ভাগ মানুষ কৃষক। এ মৌসুমে কৃষকেরা সার পাচ্ছেন না। কিন্তু খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে। এ কারণে কৃষকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে সড়ক অবরোধ করেন। তিনি প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বিষয়টি সমাধান করতে বলেন।
সন্ধ্যা ছয়টার পর ঘটনাস্থলে যান ভূরুঙ্গামারীর ইউএনও দীপ জন মিত্র, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আবদুল জব্বার ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল হেলাল মাহমুদ। তাঁরা কৃষকদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। পরে তালিকা করে কৃষকদের সার দেওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন কৃষকেরা।
ইউএনও দীপ জন মিত্র প্রথম আলোকে বলেন, পাইকেরছড়া ইউনিয়নে কৃষকদের মধ্যে সার বিতরণের জন্য যে পরিমাণ সার ছিল, তার থেকে বেশি চাহিদা থাকায় কৃষকেরা কৃষি কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করে রাখেন। খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন। কৃষকেরা সড়ক থেকে অবরোধ তুলে নিয়েছেন। আগামীকাল কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী সার সরবরাহ করা হবে।