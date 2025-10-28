ঠাকুরগাঁও শহরের চৌরাস্তায় নাগরিক উন্নয়ন ফোরামের ব্যানারে আজ মঙ্গলবার দুপুরে মানববন্ধন করেন স্থানীয় বাসিন্দারা
জেলা

ঠাকুরগাঁওয়ে বন্ধ বিমানবন্দর চালুসহ চার দাবিতে মানববন্ধন

প্রতিনিধিঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁওয়ে বন্ধ বিমানবন্দর চালু, মেডিকেল কলেজ, ইপিজেড ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নাগরিক উন্নয়ন ফোরামের ব্যানারে আজ মঙ্গলবার দুপুরে জেলা শহরের চৌরাস্তায় এ কর্মসূচি পালিত হয়। এতে জেলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যদের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টা থেকে মানববন্ধনে অংশ নিতে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে শহরের চৌরাস্তায় জড়ো হতে শুরু করেন লোকজন। পরে দুপুর ১২টার দিকে নাগরিক উন্নয়ন ফোরামের সমন্বয়ক সত্য প্রসাদ ঘোষের সভাপতিত্বে মানববন্ধন শুরু হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সভাপতি মির্জা ফয়সল আমিন, সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী, জেলা ট্রাক-ট্যাংকলরি-কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতির সভাপতি হাবিবুল ইসলাম, রিভারভিউ উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক আবদুল মুবিন, সাংবাদিক কামরুল হাসান প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ শাসনামলে ঠাকুরগাঁওয়ে সাড়ে ৫০০ একর জমিতে বিমানবন্দরটি নির্মাণ করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ঠাকুরগাঁও-ঢাকা রুটে নিয়মিত উড়োজাহাজ চলাচল করত। কিন্তু ১৯৭৯ সালে লোকসানের অজুহাতে বিমানবন্দরটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে স্থানীয় মানুষের দাবির মুখে ১৯৯৪ সালে বিমানবন্দরটি পুনরায় চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং বিভিন্ন সংস্কারকাজ করা হয়।

ছয়টি বেসরকারি সংস্থা ঢাকা-ঠাকুরগাঁও রুটে উড়োজাহাজ সার্ভিস চালু করার জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে চুক্তি করে। কিন্তু তা বাস্তবায়িত না হওয়ায় বিমানবন্দরটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বক্তাদের দাবি, বিমানবন্দরটি চালু হলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক উড়োজাহাজ সেবা চালুর সুযোগ সৃষ্টি হবে।

মানববন্ধনে এ দাবির পাশাপাশি ঠাকুরগাঁওয়ে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের দাবি তুলে বক্তারা বলেন, প্রতিটি জেলায় একটি করে সরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের প্রতিশ্রুতি থাকলেও ঠাকুরগাঁওবাসী বারবার বঞ্চিত হয়েছে। ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালে জনবলসংকট ও রোগীর চাপে মানসম্মত চিকিৎসাসেবা দিতে পারছে না কর্তৃপক্ষ।

মানববন্ধনে একাত্মতা ঘোষণা করে জেলা বিএনপির সভাপতি মির্জা ফয়সল আমিন বলেন, ‘আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সার্বিক উন্নয়নের দিকে ধাবিত হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই চার দাবির কতটুকু পূরণ করতে পারবে, জানি না। বিগত ১৬ বছরে ফ্যাসিস্ট সরকার আমাদের কিছুই দিতে পারেনি, যদিও এই এলাকায় তাদেরই প্রতিনিধি জনপ্রতিনিধিত্ব করেছে। আমরা অনুরোধ করব, এই দাবি আরও সোচ্চারভাবে তোলার। যদি এই সরকার না-ও পারে, আগামীতে যে সরকার আসুক না কেন, বিএনপি বিমানবন্দর চালু, মেডিকেল কলেজ, ইপিজেড ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবির পক্ষে আপনাদের পাশে থাকবে। আর যদি বিএনপি সরকার গঠন করতে পারে, তাহলে এই দাবিগুলো পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ হলাম।’

