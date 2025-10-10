জুলাই সনদের আইনি স্বীকৃতি না পেলে রাজপথে যুদ্ধ হবে: মামুনুল হক

খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হক বলেছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনাকে উপেক্ষা করে কেউ যদি আগামীর বাংলাদেশের রাজনীতি রচনা করতে চায়, তবে রাজপথে যুদ্ধ হবে। তিনি বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে এর আইনি ভিত্তি দিতে হবে।
শুক্রবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জ শহরের ডিআইটি চত্বরে ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, শাপলা চত্বরে গণহত্যাসহ সব হত্যাকাণ্ডের বিচার, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ ও খেলাফত প্রতিষ্ঠার’ দাবিতে আয়োজিত এক গণসমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
মামুনুল হক বলেন, ‘যেভাবে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ১৯৭২ সালের বাকশালি সংবিধানের মাধ্যমে হাইজ্যাক করা হয়েছিল, তেমনি যদি ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনাকে উপেক্ষা করা হয়, তবে রাজপথে যুদ্ধ হবে।’
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার উদ্দেশে মামুনুল হক বলেন, ‘সহস্রাধিক জুলাই যোদ্ধার রক্তের বিনিময়ে আপনি ক্ষমতার মসনদে বসেছেন। তাই জুলাই সনদের চেতনাকে বাস্তবায়ন করতে হলে আইনি ভিত্তি দেওয়া প্রয়োজন। নির্বাচনের যথেষ্ট সময় পূর্বে, গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদকে আইনি স্বীকৃতি দিতে হবে।’ তিনি বলেন, ‘আগামীর বাংলাদেশ চীন, ভারত বা পিন্ডিপন্থী হবে না, হবে বাংলাদেশপন্থী।’
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন দলটির নেতা মামুনুর রশিদ। এ সময় খেলাফত মজলিসের নেতা জালাল উদ্দিন আহমেদ, আতাউল্লাহ আমীন, আজিজুর রহমান, তোফাজ্জল হোসেন মিয়াজী, এনামুল হক, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।