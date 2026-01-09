তেঁতুলিয়ায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, বইছে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় আজ শুক্রবার সারা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। জেলায় বইছে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ। ঘন কুয়াশা আর হিমেল বাতাসে জেঁকে বসেছে হাড় কাঁপানো শীত। এতে বিপাকে পড়েছেন খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার সূত্রে জানা যায়, আজ সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়ায় ৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে, যা সারা দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ১০০ শতাংশ এবং বাতাসের গতিবেগ ছিল প্রতি ঘণ্টায় ১০ থেকে ১২ কিলোমিটার। রাতভর উত্তরের হিম বাতাসের সঙ্গে ছিল ঘন কুয়াশার দাপট, যা ছিল সকাল পর্যন্ত। তবে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পূর্ব আকাশে উঁকি দিয়েছে সূর্য; ছড়িয়ে পড়ছে মিষ্টি রোদ।
এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ঘন কুয়াশা থাকলেও দুপুর নাগাদ দেখা মিলেছিল রোদের। এতে দিনভর কিছুটা স্বস্তি ছিল জনমনে। এদিন বিকেলে তেঁতুলিয়ায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ১৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে সন্ধ্যা নামতেই শুরু হয় হিমেল বাতাসের দাপট। রাতভর টিপটিপ বৃষ্টির মতো ঝরতে থাকে কুয়াশা। এতে অনুভূত হয় হাড় কাঁপানো শীত।
আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, দেশের কোনো এলাকায় ২ ডিগ্রি থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বিরাজ করলে অতি তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যায়। ৪ ডিগ্রি থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বিরাজ করলে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যায়। ৬ ডিগ্রি থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বিরাজ করলে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যায় এবং ৮ ডিগ্রি থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা বিরাজ করলে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যায়।
আজ সকালে পঞ্চগড় সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে চারদিক। মহাসড়কে যানবাহনগুলো চলাচল করছে হেডলাইট জ্বালিয়ে। কনকনে শীতে গ্রামের বেশির ভাগ পথেই সুনসান নীরবতা। প্রয়োজনের তাগিদে গায়ে গরম কাপড় জড়িয়ে বের হয়েছে সাধারণ মানুষ। শ্রমজীবীদের কেউ কৃষিকাজ আবার কেউ–বা অন্য কাজে বের হয়েছেন। কেউ কেউ আবার খড়কুটো জ্বালিয়ে করছেন শীত নিবারণের চেষ্টা। সকাল ১০টার পর হালকা রোদ ওঠায় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে জনজীবনে।
সকাল ৯টার দিকে সদর উপজেলার গোফাপাড়া এলাকায় কথা হয় ভ্যানচালক আতিয়ার রহমানের (৪৫) সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘হামার এত্তি খুপে ঠান্ডা। কুয়াশাতে কাপড়চোপড় ভিজে যাছে। মনডা কহচে বরফমাখা বাতাস বহচে। ভ্যানের হ্যান্ডেলডা ধরিলে হাত লা অবশ হয়া যাছে।’
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্র নাথ রায় মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ‘তেঁতুলিয়ায় বর্তমানে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। আজ সারা দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এখানেই রেকর্ড করা হয়েছে। তবে দিনের বেলা রোদের দেখা মেলায় মানুষের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি মিলবে।’