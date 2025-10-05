এক্সপ্রেসওয়েতে থেমে থাকা বাসের পেছনে ধাক্কা, আরেক বাসের চালকের সহকারী নিহত

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে এক্সপ্রেসওয়েতে থেমে থাকা একটি বাসে অন্য আরেক বাসের ধাক্কায় চালকের সহকারী নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও তিনজন। আজ রোববার সকাল সোয়া আটটার দিকে ঢাকা–ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের চালতিপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শরিয়তুল্লা (২০) ইমাদ পরিবহনের চালকের সহকারী ছিলেন। তিনি পিরোজপুর সদরের হরিনা গাজীপুর এলাকার জামাল হোসেনের ছেলে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে হানিফ পরিবহনের যাত্রীবাহী বাস ঢাকা থেকে দক্ষিণাঞ্চলের জেলার দিকে যাচ্ছিল। এক্সপ্রেসওয়ের চালতিপাড়া এলাকায় বাসটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। চালতিপাড়া কবরস্থানের কাছে বাসটি মেরামত করা হচ্ছিল। ওই পথেই ইমাদ পরিবহনের একটি বাস ঢাকা থেকে আসছিল। সকাল সোয়া আটটার দিকে পেছন সেটি হানিফ পরিবহনের বাসের পেছনে ধাক্কা দেয়। ইমাদ পরিবহন বাসের তিনজন গুরুতর আহত হন। বাসটির চালকের সহকারী ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়ে ঘটনাস্থলে নিহত হন। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা গিয়ে হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করেন।
শ্রীনগর ফায়ার স্টেশন কর্মকর্তা দেওয়ান আজাদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘সকাল ৮টা ২০ মিনিটের দিকে আমরা খবর পাই। মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আহত তিনজনের অবস্থা গুরুতর। তাঁদের অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।’