হত্যার শিকার পেট্রলপাম্প কর্মকর্তা ইকবাল হোসেনের এক স্বজনের আহাজারি। রোববার সকালে বগুড়া শহরের দত্তবাড়ি এলাকায়
হত্যার শিকার পেট্রলপাম্প কর্মকর্তা ইকবাল হোসেনের এক স্বজনের আহাজারি। রোববার সকালে বগুড়া শহরের দত্তবাড়ি এলাকায়
জেলা

‘মারধরের বদলা নিতে’ বগুড়ায় পেট্রলপাম্প কর্মকর্তাকে হত্যা, কালিয়াকৈরে কর্মচারী আটক ১

নিজস্ব প্রতিবেদকবগুড়া

বগুড়ায় পেট্রলপাম্পের এক কর্মকর্তাকে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে রাকিবুল ইসলাম ওরফে রতন (২৬) নামের এক কর্মচারীকে আটকের কথা জানিয়েছে পুলিশ। রোববার রাত নয়টার দিকে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক এলাকা থেকে তাঁকে আটক করেন বগুড়া জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা।

জেলা ডিবির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার আটকের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আটকের পর রাকিবুল স্বীকার করেছেন, শনিবার ভোররাতের দিকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেট্রলপাম্পের ব্যবস্থাপক ইকবাল হোসেনকে হাতুড়ি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে হত্যা করেন। এরপর বগুড়া থেকে পালিয়ে কালিয়াকৈর গিয়ে আত্মগোপন করেন। পেট্রলপাম্পের তেল চুরি করা নিয়ে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মারধরের বদলা নিতে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন বলে পুলিশের কাছে দাবি করেন রাকিবুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, শনিবার দিবাগত রাতে বগুড়া শহরের দত্তবাড়ি এলাকায় শতাব্দী ফিলিং স্টেশনের অফিসকক্ষে ব্যবস্থাপক ইকবাল হোসেনকে হত্যার এ ঘটনা ঘটে। রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। পরে তাঁর লাশ বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

ফিলিং স্টেশনের কর্মকর্তা হত্যার ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড়। রোববার সকালে বগুড়া শহরের দত্তবাড়ি এলাকায়

পুলিশ ইতিমধ্যেই হত্যাকাণ্ডের সিসিটিভির ফুটেজ উদ্ধার করেছে। তাতে দেখা যায়, ঘুমন্ত ইকবালকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। এতে সময় লেগেছে ২০ সেকেন্ডেরও কম।

নিহত ইকবাল হোসেন সিরাজগঞ্জ সদরের পিপুলবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। অন্যদিকে আটক রাকিবুল ইসলাম বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার নিশ্চিন্তপুর এলাকার বাসিন্দা।

এ ঘটনায় থানায় হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন বগুড়া সদর থানার ওসি হাসান বাসির।

Also read:বগুড়ায় পেট্রল পাম্পের অফিস থেকে কর্মকর্তার গলাকাটা লাশ উদ্ধার
আরও পড়ুন