ভাঙ্গা–বরিশাল–কুয়াকাটা মহাসড়ক ছয় লেনের কাজ শুরু ও স্টিমার সার্ভিস চালুর দাবি

ঈদুল ফিতরের আগে বরিশাল-ঢাকা নৌপথে রাষ্ট্রীয় স্টিমার সার্ভিস আবার চালু, বাংলাদেশ বিমানের বিশেষ ফ্লাইট বৃদ্ধি এবং ভাঙ্গা-বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক প্রশস্তকরণের জন্য ছয় লেনের কাজ দ্রুত শুরু করার দাবি জানিয়েছেন বরিশাল বিভাগ উন্নয়ন ও স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটি। এসব দাবি বাস্তবায়নে কমিটির নেতারা প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে স্মারকলিপি দিয়েছেন।
বরিশাল বিভাগ উন্নয়ন ও স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটির নেতারা বুধবার দুপুরে বরিশাল জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর এই স্মারকলিপি দেন।
সংগঠনটির সভাপতি নজরুল ইসলাম খান জানান, ঈদের আগে বরিশাল-ঢাকা-বরিশাল নৌপথে রাষ্ট্রীয় স্টিমার সার্ভিস পুনঃপ্রবর্তন, ঈদের পর বরিশাল সেক্টরে অন্তত দুটি বিশেষ ফ্লাইটসহ নিয়মিত বিমানের ফ্লাইট চালু, ভাঙ্গা থেকে কুয়াকাটা পর্যন্ত ছয় লেন সড়ক নির্মাণ দ্রুত শুরুর দাবি জানিয়েছেন।
বাংলাদেশ বিমানের বরিশাল কার্যালয়ের ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের বরিশাল অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর মাধ্যমে সড়ক ও সেতু বিভাগের মন্ত্রীর কাছেও পৃথক স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।
স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে রাজধানী ঢাকা ও বন্দরনগরী চট্টগ্রাম থেকে বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলে অন্তত ১০ লাখ মানুষের যাতায়াতের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় নৌপরিবহন সংস্থা বিআইডব্লিউটিসি এবারও ঈদে ঢাকা-চাঁদপুর-বরিশাল-ঝালকাঠী-পিরোজপুর-বাগেরহাট নৌপথে কোনো যাত্রীবাহী নৌযান পরিচালনার উদ্যোগ নেয়নি। জাতীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের নিয়মিত যাত্রীবান্ধব সময়সূচির ফ্লাইট পরিচালনা দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি। অথচ গত তিন দশকে এই সেক্টরে জনগণের চাহিদার যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। এবার ঈদের আগে তিন দিন বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও ঈদের পর মাত্র একটি বিশেষ ফ্লাইটের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
জনস্বার্থে এবার ঈদে আগের মতো ঈদের পরও ২৩, ২৪ ও ২৫ মার্চ বরিশাল সেক্টরে বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি চট্টগ্রাম-বরিশাল-যশোর রুটে সপ্তাহে অন্তত দুই দিন ফ্লাইট চালুরও দাবি করা হয়েছে, যাতে দেশের তিনটি উপকূলীয় বিভাগের মধ্যে আকাশপথে যোগাযোগ সহজ হয়।
স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়েছে, ভাঙ্গা-বরিশাল-কুয়াকাটা রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, টেন্ডার ডকুমেন্ট ও নকশা প্রস্তুত থাকলেও অর্থায়নের অভাবে প্রকল্পটি স্থবির হয়ে আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে দাতা সংস্থার সহায়তা নিয়ে দ্রুত অনুমোদন করা প্রয়োজন। পদ্মা সেতু চালুর পর ফরিদপুরের ভাঙ্গা থেকে বরিশাল হয়ে কুয়াকাটা পর্যন্ত সড়কে যানবাহনের চাপ তিন গুণ বেড়েছে। ফলে বরিশাল-ভাঙ্গা মহাসড়কে যানজট ও দুর্ঘটনা নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ফরিদপুর-বরিশাল-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়ক ছয় লেনে উন্নীত করার প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন।
স্মারকলিপি গ্রহণ করে বরিশালের জেলা প্রশাসক খাইরুল আলম (সুমন) বলেন, গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলো দ্রুত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে, যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, প্রধান সমন্বয়কারী মহসিন উল ইসলাম, সহসভাপতি দেওয়ান আবদুর রশিদ, সাংবাদিক নাছিম উল আলম এবং যুব সংগঠক দীপু হাফিজুর রহমান।
বরিশাল বিভাগ উন্নয়ন ও স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটির সংগঠক সাংবাদিক নাছিম উল আলম এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমরা দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দাবিসমূহ বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের হস্তক্ষেপ কামনা করে স্মারকলিপি দিয়েছি। আশা করি, এসব দাবির যৌক্তিকতা বিবেচনা করে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে দ্রুত উদ্যোগ নেবেন।’