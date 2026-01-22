ফ্যামিলি কার্ডে নারীর ক্ষমতায়ন হবে: সালাহউদ্দিন আহমদ

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘আমরা এমন ব্যবস্থা প্রচলন করব, যাতে এ দেশের কোনো মা-বোন-ভাই দারিদ্র্যসীমার নিচে না থাকেন। আমরা একটি ফ্যামিলি কার্ডের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এই ফ্যামিলি কার্ড বাড়ির প্রধান মহিলার নামে হবে। তাহলে তাঁর ক্ষমতায়ন হবে, তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি নারীর ক্ষমতায়ন হবে।’
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার ঢেমুশিয়া ইউনিয়নে এক পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন। তিনি কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী। আজ বেলা ১১টা থেকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারণা শুরু করেছেন।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘অবরুদ্ধ গণতন্ত্র মুক্তি পেয়েছে। মানুষের ভোটাধিকার আমরা ফেরত পেয়েছি। আমাদের এখন সেই ভোটাধিকার প্রয়োগের অপেক্ষা। ১২ ফেব্রুয়ারি আপনারা মুক্ত স্বাধীন পরিবেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এই ভোটাধিকার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে আমাদের শহীদেরা দেশকে যেভাবে দেখতে চেয়েছিলেন, সেই প্রত্যাশা অনুযায়ী একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা হবে। আমরা সবাই রাষ্ট্রের মালিকানা ফেরত পাব।’
এলাকার উন্নয়নের আশ্বাস দিয়ে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘দীর্ঘ দেড় যুগ পর আপনাদের কাছে পেয়েছি। আপনাদের অশেষ রহমত ও দোয়ায় আবারও আপনাদের কাছে ফিরে আসতে পেরেছি।’
এর আগে সকাল সাড়ে আটটার দিকে নিজ এলাকা পেকুয়া শহীদ জিয়াউর রহমান উপকূলীয় কলেজ মাঠে স্থানীয় কিশোরদের সঙ্গে খেলায় মেতে ওঠেন সালাহউদ্দিন আহমদ। পরে ১১টার দিকে প্রচারণা শুরু করেন। প্রথমে তিনি চকরিয়া উপজেলার কোনাখালী ইউনিয়নের লতাবনিয়া স্টেশনে প্রচারণা করেন। এরপর কোনাখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ শেষে ঢেমুশিয়া ইউনিয়নে পথসভা করেন। বিকেল চারটার দিকে ঢেমুশিয়া ইউনিয়নের গান্ধীপাড়া এলাকা থেকে আবার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন তিনি।
কক্সবাজার-১ আসনে সালাহউদ্দিন আহমদ ছাড়াও দুজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাঁরা হলেন জামায়াতে ইসলামী মনোনীত কক্সবাজার শহর জামায়াতের আমির আবদুল্লাহ আল ফারুক ও ইসলামী আন্দোলন মনোনীত প্রার্থী ছরওয়ার আলম কুতুবী।
জেলা নির্বাচন অফিসের সর্বশেষ প্রকাশিত ভোটার তালিকা অনুযায়ী, কক্সবাজার-১ আসনে মোট ভোটার ৫ লাখ ৩৩ হাজার ৮৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৮৪ হাজার ৪৬৯ জন ও নারী ২ লাখ ৪৮ হাজার ৬২০ জন। উপজেলাভিত্তিক পরিসংখ্যানে, চকরিয়া উপজেলার ১৮ ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা এলাকায় মোট ভোটার ৩ লাখ ৮৬ হাজার ৪৯০ জন। আর পেকুয়া উপজেলার ৭ ইউনিয়নে মোট ভোটার ১ লাখ ৪৬ হাজার ৫৯৯ জন। এই সংসদীয় আসনে মোট ভোটকেন্দ্র ১৭৫টি ও মোট বুথ (কক্ষের) সংখ্যা ১ হাজার ৬টি।