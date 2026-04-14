ময়মনসিংহের ভালুকায় বাবার কার্যালয় ভাঙচুর করেন ছেলে ও তাঁর সমর্থকেরা। গত রোববার দুপুরে উপজেলার নারিশের মোড়ে
জেলা

ময়মনসিংহে সংঘাতে জড়ানো বাবা-ছেলেকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

নিজস্ব প্রতিবেদকময়মনসিংহ

ময়মনসিংহের ভালুকায় রাজনৈতিক বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘাতে জড়ানো বাবা-ছেলেকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

দুজনকে বহিষ্কারের তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন ভালুকা উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক রুহুল আমিন।

কেন্দ্রীয় বিএনপির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলের মধ্যে সন্ত্রাস, হানাহানি ও রক্তপাতের ঘটনায় জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগে ময়মনসিংহ জেলাধীন ভালুকা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও জামিরদিয়া ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. খোকা মিয়া এবং সাবেক ছাত্রনেতা ও জামিরদিয়া ইউনিয়নের বিএনপির কর্মী তোফায়েল আহমেদকে (রানা) বিএনপির প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের দলীয় পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খোকা মিয়া ধানের শীষের প্রার্থী ফখর উদ্দিন আহমেদের সমর্থক ছিলেন। তাঁর ছেলে তোফায়েল আহমেদ (রানা) ছিলেন বিএনপির ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী মোহাম্মদ মোর্শেদ আলমের সমর্থক। খোকা মিয়ার প্রথম স্ত্রীর সন্তান তোফায়েল। প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ১০ বছর আগে বিচ্ছেদ হয় খোকা মিয়ার। বিএনপির দুই পক্ষের রাজনীতি করা নিয়ে বাবা-ছেলের মধ্যে বিরোধ চলে আসছে। এ বিরোধের জেরে ১২ এপ্রিল নিজের কার্যালয় খুলে বসেছিলেন তোফায়েল আহমেদ। এ সময় বাবা নিজের লোকজন নিয়ে কার্যালয় বন্ধ করতে বললে বাবাকে লক্ষ্য করে গুলির অভিযোগ ওঠে ছেলের বিরুদ্ধে। এতে দুজন আহত হন। ঘটনার পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে ছয়টি তাজা গুলি ভর্তি ম্যাগাজিন, একটি তাজা গুলি ও একটি গুলির খোসা উদ্ধার করে।

Also read: ব্যক্তিগত বিরোধ জড়িয়েছে রাজনীতিতে, ছেলের গুলিতে আহত হয়ে বাবা হাসপাতালে
আরও পড়ুন