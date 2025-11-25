ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শহীদ মুগ্ধর ম্যুরালে কালি, নিন্দা-সমালোচনা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধর স্মৃতিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নির্মিত ম্যুরাল কালি দিয়ে ঢেকে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সোমবার রাত থেকে আজ মঙ্গলবার ভোরের মধ্যে সদর উপজেলার চিনাইর এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। তবে কে বা কারা এটি ঘটিয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় নিন্দা–সমালোচনা চলছে।
২০২৪ সালের ১৮ জুলাই রাজধানীর উত্তরায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান মুগ্ধ। ৫ আগস্টের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁর স্মরণে প্রতিকৃতি, স্মৃতিস্তম্ভ ও ম্যুরাল তৈরি করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার চিনাইর ডিগ্রি কলেজের সামনে মুগ্ধর একটি ম্যুরাল আছে। ৫ আগস্টের পর শেখ মুজিবুর রহমানে ছবি ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেখানে মুগ্ধর ছবি বসানো হয়।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক বাসিন্দা বলেন, গত রোববার চিনাইর ডিগ্রি কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠানটি ঘিরে দুটি পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল। এ নিয়ে সেখানে উত্তেজনাও চলেছে। এর জেরে মুগ্ধর ম্যুরালে কালি দিয়ে কাউকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হতে পারে।
একই কথা বলেন চিনাইর ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক আলী আজম। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ওই বিরোধকে কাজে লাগিয়ে একটি চক্র এই কাজ করে থাকতে পারেন। ওই চক্র শান্ত চিনাইরকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে।
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জেলার আহ্বায়ক আজিজুর রহমান বলেন, ‘যারা দেশকে দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, তাদের একজনের স্মৃতিস্তম্ভে কালিমা দেওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’
জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল আহমেদ বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে আমি মর্মাহত, এই ঘটনার বিচার চাই।’
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে বলে জানান সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম। তিনি বলেন, খোঁজ নিয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।