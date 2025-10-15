সংবাদ সম্মেলনে কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম। বুধবার দুপুরে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে
সংবাদ সম্মেলনে কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম। বুধবার দুপুরে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে
জেলা

কিশোরগঞ্জ-১ আসনে নির্বাচন করার ঘোষণা দিলেন জেলা বিএনপির সম্পাদক মাজহারুল

প্রতিনিধিকিশোরগঞ্জ

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ-১ (কিশোরগঞ্জ-হোসেনপুর) আসনে দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে নিজের প্রার্থিতা ঘোষণা করেছেন কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. মাজহারুল ইসলাম। আজ বুধবার দুপুরে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে তিনি এ ঘোষণা দেন।

সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে মাজহারুল ইসলাম বলেন, ‘দলের সংকটময় সময়ে যেকোনো কর্মসূচিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছি। বর্তমানে বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করছি।’ দলীয় মনোনয়ন পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে কিশোরগঞ্জের মাটি ও মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করবেন বলে তিনি জানান।

জেলা বিএনপির এই নেতা বলেন, ১৯৯০ সালের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে তিনি কিশোরগঞ্জের রাজপথে ছিলেন। তরুণ কর্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন। গত ১৭ বছর শেখ হাসিনার শাসনামলে নির্যাতন, মামলা, জেল-জুলুম সবকিছুর মধ্যেও জনগণের পাশে থেকেছেন। তাঁর এই প্রার্থিতা ঘোষণা কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, এটি তাঁর লড়াইয়ের ধারাবাহিকতা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের এক অবিচল অঙ্গীকার।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অধ্যক্ষ মো. হাবিবুর রহমান, জেলা বিএনপির সহসভাপতি মো. আমিরুজ্জামন, মো. ইসমাইল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক হাজী ইসরাফিল মিয়া, পৌর বিএনপির সভাপতি আমিনুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি খসরুজ্জামান শরীফ, সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মাসুদ, সাবেক ছাত্রদল সভাপতি মারুফ মিয়াসহ কিশোরগঞ্জ জেলা এবং হোসেনপুর উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আরও পড়ুন