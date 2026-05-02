গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণ
সীতাকুণ্ডে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে একজন নিহত, আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কুমিরা ইউনিয়নের মাজার গেট এলাকায় অক্সিজেন সিলিন্ডারের বিস্ফোরণে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও দুজন। আজ শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে ওই এলাকার একটি ভাঙারি দোকানে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম মো. আরমান। তাঁর বাড়ি নোয়াখালী জেলায়। তবে তিনি উপজেলার কুমিরা ইউনিয়নের রাজাপুর এলাকার একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। আহত দুজনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, আরমান একটি ভটভটি নিয়ে সীতাকুণ্ডের বিভিন্ন এলাকা থেকে পরিত্যক্ত লোহালক্কড় (স্ক্র্যাপ) সংগ্রহ করে ভাঙারি দোকানে বিক্রি করতেন। তিনি পাঁচটি অক্সিজেন সিলিন্ডার সংগ্রহ করে আজ বেলা আড়াইটার দিকে তা কুমিরা এলাকার ভাঙারি দোকানটিতে বিক্রি করতে আসেন। তাঁর ভটভটি থেকে প্রতিটি সিলিন্ডার আলাদা করে নিচে নামানো হচ্ছিল। এর মধ্যে একটি সিলিন্ডার ভটভটি থেকে নিচে ফেলতেই বিস্ফোরিত হয়। এ সময় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আরমানের। বিস্ফোরণে ধাতব বস্তুর আঘাতে পাশে থাকা দুজন আহত হন।

সীতাকুণ্ড থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর প্রথম আলোকে বলেন, ‘অক্সিজেন সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আরমান নামের একজন নিহত এবং দুজন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।’

আরও পড়ুন